Коронавирус
РБКЭксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 19:43, Ашберн
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Энергетика
Трамп заявил, что текущие цены на нефть позволят заполнить резервы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешние цены на нефть "очень интересные", и признался, что они позволят "полностью заполнить резервы" Штатов.
РЕН ТВ 18:06
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК "Алания".
РИА Новости 08:05
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Энергетика
Медведев назвал падение цен на нефть «картельным сговором»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил ситуация с падением цент на нефть с "картельным сговором".
Комсомольская правда 17:11
Экономика
В список системообразующих предприятий России вошли 246 компаний
По итогам заседания правительственной комиссии утверждён список системообразующих предприятий России, в который, предварительно, вошли 246 компаний из 15 отраслей.
RT на русском 19:34
Общество
Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу
Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском 09:10
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
Энергетика
Цена российской нефти Urals достигла отрицательных значений
Российская нефть марки Urals вечером в понедельник, 20 апреля, начала торговаться по отрицательной цене — до - $2 за баррель.
Известия 15:28
Энергетика
Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Футбол
«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» из-за смерти воспитанника
Мадридский "Реал" выразил соболезнования столичному "Локомотиву" из-за смерти воспитанника Иннокентия Самохвалова.
Газета.Ru 17:45
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Политика
Мурашко призвал задуматься о модернизации системы здравоохранения
Пандемия коронавируса является поводом задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19.
Известия вчера в 11:10
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
Общество
COVID отложенной Победы
В России перенесены парад Победы и декларационная кампания госслужащих, одобрен очередной пакет льгот для бизнеса и учреждена ипотека по сниженной ставке, не осталось ни одного региона без новой коронавирусной инфекции, в Москве введена жесткая пропускная система.
Сахалин.Инфо 18:51
Политика
Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка
Россия убрала двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, занимающихся металлургией, из санкционного списка, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:06
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
Авто
Под налог на роскошь попадает все больше недорогих авто. Полный список
Российские власти ежегодно расширяют список авто, попадающих под налог на роскошь. Сейчас в него входит 1300 машин.
EAOmedia.ru 19:10
Энергетика
Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть
Рублю предрекли ослабление из-за падения цен на нефть. Такое мнение высказал РИА Новости главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.
Lenta.ru 17:51
Общество
Сокамерник летчика Ярошенко умер от коронавируса
Сокамерник летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в США, умер от коронавируса.
Телеканал 360° 16:12
Энергетика
В США начали продавать нефть по два доллара
Стоимость майских фьючерсов американского сорта нефти WTI опустилась ниже 15 долларов за баррель — это минимум с конца прошлого века.
Lenta.ru 03:19
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03