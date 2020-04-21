Коронавирус
РБКЭксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
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Общество
Калоев записал обращение после митинга из-за самоизоляции во Владикавказе
Депутат Собрания представителей Владикавказа Виталий Калоев после прошедшего в городе митинга записал видеообращение к жителям Северной Осетии, в котором он попросил их соблюдать режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса.
РБК 17:00
Энергетика
Цена нефти WTI с поставкой в мае вернулась к положительному значению
Цена американской нефти марки WTI с поставкой в мае подорожала до 2,21 доллара за баррель, вернувшись к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 20:39
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК вчера в 12:13
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru 07:22
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Культура
Андрей Макаревич вступился за сериал «Зулейха открывает глаза»
Музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке вступился за сериал «Зулейха открывает глаза», который показывают по телеканалу «Россия 1», и напомнил о популярности оригинальной книги среди читателей.
Афиша Daily 04:28
Армия и оружие
Назван возможный срок поступления ПВО «Гибка-С» в войска
Машины разведки и управления для мобильного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Гибка-С" могут передать в войска в 2021 году.
Газета.Ru 21:15
Общество
Голикова назвала регион с самым низким уровнем заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что самый низкий показатель распространения коронавируса на 100 тыс. человек выявлен в Кемеровской области.
RT на русском 07:42
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Здоровье
Стала известна лучшая диета для людей с коронавирусом
Здоровых людей для укрепления иммунитета в период пандемии диетологи призывают включать в рацион овощи, богатые фитонцидами и известные как антиоксиданты: лук, чеснок, редьку, капусту, помидоры, паприку, томаты, а также грибы.
Росбалт 10:13
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Общество
Очередной спецрейс вывезет красноярских туристов из Таиланда
В телеграм-канале «Коронавирус: рейсы в РФ» появилась информация об очередном рейсе, который вывезет красноярцев из Таиланда.
Newslab.ru 22:26
Путешествия
В Турции изменят работу отелей из-за пандемии коронавируса
В Турции анонсировали изменения в работе отелей из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте Ассоциации туроператоров России.
Деловое.ТВ 13:01
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ 07:26
Энергетика
Цена нефти марки WTI опустилась ниже $9 за баррель
Цена фьючерсов нефти марки WTI с поставкой в мае опустилась ниже $9 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 12:29
Культура
Впервые за долгое время Меган Маркл появилась на телевидении
38-летняя Меган Маркл впервые появилась на телеэкранах после заявления о сложении королевских обязанностей.
Grazia 15:30
Общество
Город Ясный закрыли на карантин
Закрыты будут и город Ясный и ЗАТО Комаровский. Въезд будет разрешен только для спецслужб.
Orengrad.ru 12:25
Наука
Новый вид зеленых гадюк назвали в честь основателя Слизерина
Салазар Слизерин мог говорить на языке змей, поэтому мы решили, что назвать новый вид гадюк в честь этого персонажа — хорошая идея, — объяснил ученый.
Народные новости 12:35
Авто
Под налог на роскошь попадает все больше недорогих авто. Полный список
Российские власти ежегодно расширяют список авто, попадающих под налог на роскошь. Сейчас в него входит 1300 машин.
EAOmedia.ru 19:10
Наука
У мышей при панкреатите образуются специальные «пучковые» клетки
Ученые не знают всех функций этих клеток, но более ранние исследования показали, что «пучковые» клетки кишечника (а они образуются и там) секретируют белок IL-25 для поддержки иммунного ответа при паразитарных инфекциях.
Научная Россия вчера в 10:49
Общество
Число зараженных коронавирусом превысило 60 человек в Забайкалье
В Забайкалье за прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на шесть.
Московский Комсомолец Чита 21:52
Общество
В базу данных ФНС о гражданах не включат сведения о доходах
В регистр населения, который составляет налоговая служба России, не попадут сведения о доходах граждан.
BFM.ru 18 апреля в 09:10
Хоккей
Сушинский прокомментировал заседание совета директоров «Авангарда»
Президент «Авангарда» Максим Сушинский рассказал о заседании совета директоров омского клуба.
Sport24.ru 10:07
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа
РИА Новости 11:05
Энергетика
Трамп отреагировал на падение стоимости нефти
Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI к окончанию торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в понедельник, 20 апреля, упала почти на 300%, опустившись до минус $37,63 за баррель.
Известия 20:08
Общество
В Якутии за сутки выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом
Якутск, 21 апреля 2020, 05:36 — REGNUM На утро 21 апреля в Якутии зарегистрировано 116 человек с коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.
REGNUM 22:36