Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4–4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2–3%.

Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году

Энергетика В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию. 307

Энергетика Стоимость барреля нефти ушла в минус Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.

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