Экономика

РБКРБКЭксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году

Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4–4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2–3%.
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АКРА дает ухудшенный макропрогноз для России при повторных карантинах

Коммерсантъвчера в 18:42

Доходам россиян предсказали падение из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 20:22

РБК: ВВП России может упасть на 7,5%

URA.Ruвчера в 18:44

АКРА оценило перспективы российской экономики

Вести.Ruвчера в 22:20

Эксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году

РБКвчера в 17:37

В АКРА ожидают снижения реального ВВП России на 4-4,5% в 2020 году

ТАССвчера в 17:07

Сеанс прогноза: доходы россиян могут снизиться на 6,4%

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 06:25, Ашберн
Происшествия

В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом

Второй пациент с коронавирусом скончался в городе Богданович Свердловской области, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
РИА Новости 06:12
1
Экономика

Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах

Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
2,1K
Энергетика

В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть

По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
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Авто

«АвтоВАЗ» начал снимать автомобили с гарантии из-за чип-тюнинга

Официальные дилеры крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ"начали проверять двигатели всех машин на наличие чип-тюнинга.
ПРАЙМ 02:24
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Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru вчера в 15:30
Общество

В Крыму начали тотальные проверки граждан из других регионов

С сегодняшнего дня начались тотальные рейды по тем данным, которые были занесены в анкеты.
Вести Крым 03:20
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Финансы

Курс евро поднялся до 82 рублей

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
3
Общество

Цифровой «митинг» докатился до Оренбурга

Сегодня в ряде крупных российских городов прошли виртуальные акции протеста.
1743.ru вчера в 11:15
Политика

Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса временно запретит иммиграцию в Соединенные Штаты.
РБК вчера в 22:32
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Биатлон

Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной

Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:08
Политика

В Кремле отреагировали на данные о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели новости СМИ о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:50
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет

РБК 19 апреля в 22:04
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Игры

Новая Call of Duty будет во вселенной Black Ops

The GEEK вчера в 15:54
Общество

Коронавирус выявили в новых городах и районах Самарской области

За последние сутки в Самарской области обнаружено 15 новых случаев заражения COVID-19.
СОВА 19 апреля в 04:55
140
Культура

Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite продлится несколько дней

REGNUM 02:49
Энергетика

Трамп не исключил прекращение закупок нефти у Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут прекратить закупки нефти у Саудовской Аравии.
РЕН ТВ вчера в 19:40
2
Энергетика

Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»

С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
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Армия и оружие

В Сирии произошло нападение на американских военных

ИА Красная Весна вчера в 07:25
1
Экономика

Собянин выделил собственникам площадей и торговым центрам, снижающим арендаторам ставку, более 15 млрд рублей

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, еще 2,1 миллиарда рублей будет направлено на поддержку 2,6 тысячи налогоплательщиков, использующих коммерческие площади самостоятельно.
Российская газета 04:52
10
Общество

Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу

В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Вести.Ru 06:06
27
Транспорт

Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску

В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
223
Политика

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
702
Армия и оружие

Российские военные получили первые три беспилотника «Орион»

Группа компаний «Кронштадт» и Министерство обороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса «Орион», в состав которого входят три беспилотных летательных аппарата большой продолжительности полета.
N+1 вчера в 09:09
1
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
3,6K
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 19 апреля в 10:20
1,9K
Здоровье

В России удивились низкой смертности пациентов с коронавирусом

Попович, сравнивая РФ с другими странами, назвала показатель «фантастикой», отмечает агентство.
Shraibikus News 05:26
31
Экономика

В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств

Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
986
Общество

В России установили максимальный размер пособия по безработице

В документе говорится, что в апреле-июне 2020 года пособие по безработице в России составит 12 130 рублей.
Бел.Ру 18 апреля в 08:55
15
Кино

Новый сезон «Смешариков» выйдет на «Кинопоиск HD» уже 18 мая

REGNUM 06:16
9
Политика

Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена

Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС вчера в 16:56
38
Как работают Яндекс.Новости?
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