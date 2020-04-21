Экономика
РБКЭксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4–4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2–3%.
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Происшествия
В Свердловской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусом скончался в городе Богданович Свердловской области, сообщили РИА Новости в оперштабе региона.
РИА Новости 06:12
Экономика
Производители продуктов попросили запретить скидки в магазинах
Несколько ассоциаций, включающих производителей продуктов и напитков и сельскохозяйственные предприятия, попросили правительство о дополнительной поддержке.
Коммерсантъ 05:05
Энергетика
В Кремле прокомментировали ситуацию с обвалом цен на нефть
По словам Пескова, в Кремле внимательно отслеживают динамику мировых цен на нефть, но реально котировки не обвалились так, как это произошло с майским фьючерсом, поэтому нет повода слишком негативно оценивать ситуацию.
РИА Новости 05:58
Авто
«АвтоВАЗ» начал снимать автомобили с гарантии из-за чип-тюнинга
Официальные дилеры крупнейшего российского производителя легковых автомобилей "АвтоВАЗ"начали проверять двигатели всех машин на наличие чип-тюнинга.
ПРАЙМ 02:24
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru вчера в 15:30
Общество
В Крыму начали тотальные проверки граждан из других регионов
С сегодняшнего дня начались тотальные рейды по тем данным, которые были занесены в анкеты.
Вести Крым 03:20
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
Цифровой «митинг» докатился до Оренбурга
Сегодня в ряде крупных российских городов прошли виртуальные акции протеста.
1743.ru вчера в 11:15
Политика
Трамп пообещал приостановить иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса временно запретит иммиграцию в Соединенные Штаты.
РБК вчера в 22:32
Биатлон
Союз биатлонистов России утвердил новый тренерский штаб сборной
Союз биатлонистов России (СБР) утвердил новый тренерский штаб национальной команды, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:08
Политика
В Кремле отреагировали на данные о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели новости СМИ о болезни лидера КНДР Ким Чен Ына, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:50
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Игры
Новая Call of Duty будет во вселенной Black Ops
The GEEK вчера в 15:54
Общество
Коронавирус выявили в новых городах и районах Самарской области
За последние сутки в Самарской области обнаружено 15 новых случаев заражения COVID-19.
СОВА 19 апреля в 04:55
Энергетика
Трамп не исключил прекращение закупок нефти у Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп не исключил, что Штаты могут прекратить закупки нефти у Саудовской Аравии.
РЕН ТВ вчера в 19:40
Энергетика
Медведев предложил продавать нефть по принципу «бери или плати»
С учетом нашего опыта в газовой сфере предлагаем продавать нефть по принципу take or pay.
ИА Красная Весна вчера в 17:49
Армия и оружие
В Сирии произошло нападение на американских военных
ИА Красная Весна вчера в 07:25
Экономика
Собянин выделил собственникам площадей и торговым центрам, снижающим арендаторам ставку, более 15 млрд рублей
По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, еще 2,1 миллиарда рублей будет направлено на поддержку 2,6 тысячи налогоплательщиков, использующих коммерческие площади самостоятельно.
Российская газета 04:52
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу
В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Вести.Ru 06:06
Транспорт
Заработал сервис проверки привязки «Тройки» к цифровому пропуску
В Москве начали работу сервисы, которые позволяют проверить привязку транспортной карты и номера автомобиля к электронному пропуску.
Вечерняя Москва вчера в 11:45
Политика
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Армия и оружие
Российские военные получили первые три беспилотника «Орион»
Группа компаний «Кронштадт» и Министерство обороны России подписали акт приемки первого беспилотного комплекса «Орион», в состав которого входят три беспилотных летательных аппарата большой продолжительности полета.
N+1 вчера в 09:09
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 19 апреля в 10:20
Здоровье
В России удивились низкой смертности пациентов с коронавирусом
Попович, сравнивая РФ с другими странами, назвала показатель «фантастикой», отмечает агентство.
Shraibikus News 05:26
Экономика
В России могут прекратить выпуск дешёвых жизненно важных лекарств
Всего фармкомпании заявили о возможном прекращении производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов.
REGNUM 04:33
Общество
В России установили максимальный размер пособия по безработице
В документе говорится, что в апреле-июне 2020 года пособие по безработице в России составит 12 130 рублей.
Бел.Ру 18 апреля в 08:55
Политика
Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена
Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС вчера в 16:56