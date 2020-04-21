Агентство АКРА оценило перспективы российской экономики в условиях борьбы с пандемией. При этом экономисты рассматривают именно коронавирус и борьбу с ним в качестве ключевого фактора.

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,5K

Общество Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 870

Энергетика Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов. 71

Экономика Вводятся новые правила расчетов наличными Новое Указание ЦБ от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов» вступит в силу 27 апреля 2020 г. 11

Шоу-бизнес Мама Юлии Началовой показала повзрослевшую внучку В честь праздника мама покойной певицы Таисия Началова поделилась на своей Инстаграм-странице красивыми праздничными фотографиями со своей внучкой.

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,6K

Общество Госдума приняла законопроект о цифровизации населения Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти. 165

Происшествия Более 70 пациентов выписали из больницы в Коммунарке Москва, 18 апреля 2020, 09:37 — REGNUM В Коммунарке за последние сутки выписали из больницы 74 человека, всего на лечении в медучреждении находятся 457 пациентов. 169

Общество В России объяснили рост числа заражений коронавирусом Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале. 925

Энергетика Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля. 6

Экономика АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции. 322