Экономика
Вести.RuАКРА оценило перспективы российской экономики
Агентство АКРА оценило перспективы российской экономики в условиях борьбы с пандемией. При этом экономисты рассматривают именно коронавирус и борьбу с ним в качестве ключевого фактора.
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Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
РБК 19 апреля в 22:04
Общество
Жители Владикавказа вышли на незаконный митинг против самоизоляции
Жители Владикавказа, недовольные введенным режимом самоизоляции, устроили несанкционированный митинг, сообщает ГТРК "Алания".
РИА Новости вчера в 08:05
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости 19 апреля в 21:00
Энергетика
Стоимость нефти WTI приблизилась к отрицательной
Цена североамериканской нефти WTI с поставкой в мае упала до рекордных за всю историю 5 центов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Российская газета вчера в 14:19
Здоровье
Врач рассказал о тяжелых условиях труда медиков в период пандемии
Врачам, которые занимаются лечением зараженных коронавирусом больных, приходится работать в тяжелых условиях.
Известия 00:13
Экономика
Вводятся новые правила расчетов наличными
Новое Указание ЦБ от 9 декабря 2019 г. № 5348-У «О правилах наличных расчетов» вступит в силу 27 апреля 2020 г.
Бухгалтерия.ру 02:00
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
Скорую медпомощь необходимо срочно вызывать, если температура тела поднимется более 38,5 градуса, рассказал СМИ анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
Evo-rus.com 01:33
Шоу-бизнес
Мама Юлии Началовой показала повзрослевшую внучку
В честь праздника мама покойной певицы Таисия Началова поделилась на своей Инстаграм-странице красивыми праздничными фотографиями со своей внучкой.
Bimru.ru вчера в 06:46
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Здоровье
Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском
Российская газета 02:17
Здоровье
Два отделения больницы во Владивостоке закрыли из-за коронавируса
Два отделения Владивостокской клинической больницы №2 закрыли на карантин.
EastRussia 00:00
Общество
Госдума приняла законопроект о цифровизации населения
Во время пандемии коронавируса Госдума РФ практически незаметно 17 апреля приняла во втором чтении правительственный законопроект "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении РФ", включающий в себя всю полную информацию о каждом гражданине страны - от рождения до смерти.
Аргументы недели вчера в 11:08
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Происшествия
Более 70 пациентов выписали из больницы в Коммунарке
Москва, 18 апреля 2020, 09:37 — REGNUM В Коммунарке за последние сутки выписали из больницы 74 человека, всего на лечении в медучреждении находятся 457 пациентов.
REGNUM 18 апреля в 03:47
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы
Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь удивила поклонников, показав фото без наращенных волос.
iReactor вчера в 06:41
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE.
РИА Новости вчера в 13:48
Здоровье
В Уфе главврач РКБ имени Куватова уходит на самоизоляцию
С 21 апреля у сотрудников медучреждения начинается двухнедельный период самоизоляции.
Башинформ вчера в 07:58
Энергетика
Медведев призвал продавать нефть по принципу take or pay
Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предположил, что в будущем принципы торговли нефтью могут измениться.
Интерфакс вчера в 17:20
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко снизились оптовые цены на бензин.
Известия 02:08
Энергетика
Эксперт прокомментировал падение цен на нефть WTI ниже нуля
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал в беседе с RT ситуацию на мировом энергетическом рынке в связи с падением цены на нефть марки WTI ниже нуля.
RT на русском вчера в 14:54
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Происшествия
Телефонные мошенники обманули пенсионеров на 22 млн рублей
По данным следствия, задержанные совершили более 50 эпизодов мошенничества, общий ущерб от которых составил около 22 млн рублей.
Газета.Ru 02:25
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала подросшего сына Александра Цекало
В своём stories Брежнева показала несколько кадров с подросшим сыном Александра и Виктории Михаилом.
Bimru.ru вчера в 09:19
Общество
Беспорядки во Владикавказе: тысячи людей сорвали самоизоляцию под руководством певца
Московский Комсомолец вчера в 10:21