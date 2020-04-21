Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) обновило экономический макропрогнроз для России на 2020—2024 годы, рассмотрев три сценария. Базовый предполагает снижение ВВП на 4—4,5% в 2020-м, пессимистичный — на 7,5% и восстановление в 2022 году.

АКРА обновило три сценария развития экономики России в ближайшие годы

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