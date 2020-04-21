Экономика
РБКЭксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4-4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2-3%.
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Здоровье
Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету
Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru вчера в 12:24
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
Казахстан намерен смягчать режим карантина
Власти Казахстана планируют постепенно смягчать режим карантина, введенный в Нур-Султане и Алматы из-за коронавируса.
МИР 24 00:06
Общество
Меган Маркл и принц Гарри отказались сотрудничать с британскими СМИ
Меган Маркл и принц Гарри приняли решение прекратить сотрудничество с рядом британских изданий.
Paparazzi.ru вчера в 12:06
Здоровье
Медикам приходится работать в памперсах при лечении коронавируса
Врачам, занимающимся лечением зараженных коронавирусом, приходится работать в тяжелых условиях.
КТВ-Луч 01:27
Общество
В России объяснили рост числа заражений коронавирусом
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова объяснила рост числа заражений коронавирусом в программе «Познер» на Первом канале.
Lenta.ru вчера в 14:51
Происшествия
Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru вчера в 06:47
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК 19 апреля в 22:04
Политика
В ООН приняли резолюцию против спекуляции вакциной от коронавируса
Нью-Йорк, США, 21 апреля 2020, 05:45 — REGNUM Резолюцию, призывающую не допустить спекуляции вакциной от коронавируса, которая будет создана в будущем, приняли 20 апреля все страны-члены Генассамблеи ООН.
REGNUM вчера в 22:45
Экономика
Самый богатый депутат тюменской облдумы отчитался о миллиардном доходе
Самым бедным депутатом облдумы, как и в прошлом году, стал беспартийный Александр Аносов, заработавший 265,6 тысячи рублей (34,3 тысячи рублей годом ранее).
URA.Ru 01:23
Футбол
РФС выразил соболезнования в связи со смертью Самохвалова
Российский футбольный союз отреагировал на смерть защитника «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
Бомбардир.ру вчера в 12:50
Общество
В Москве трое пациентов выздоровели после переливания плазмы
В Москве выздоровели трое пациентов после того, как им перелили плазму с антителами к COVID-19.
Вести.Ru 01:28
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк идет на поправку
По информации Telegram – канала Mash, подвижки в лечении актрисы уже дали свой результат – теперь ее могут возить в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам.
Newia.ru вчера в 11:16
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Политика
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Общество
Жители Владикавказа вышли на стихийный митинг против самоизоляции
BFM.ru вчера в 08:25
Общество
В России следователи займутся издевающимися над учителями школьниками
Следователи начнут отслеживать случаи издевательства над учителями в ходе онлайн-занятий, за так называемые пранки школьников могут привлечь к ответственности, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Lenta.ru вчера в 06:13
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv вчера в 10:17
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Общество
Скабеева призвала пугать россиян для борьбы с коронавирусом
Скабеева отметила, что именно рассказы об отрицательной статистике лучше способствуют соблюдению самоизоляции гражданами, чем сообщения об успехах в борьбе с заболеванием.
Lenta.ru 01:32
Шоу-бизнес
Тимати хочет запатентовать псевдоним Клавы Коки
Хип-хоп исполнитель и музыкальный продюсер Тимур Юсунов, более известный как Тимати, собирается запатентовать сценический псевдоним Клавдии Высоковой (Клава Кока), являющейся артисткой его лейбла Black Star на протяжении четырех лет.
NewInform вчера в 13:06
Энергетика
Трамп отреагировал на отрицательные цены на нефть WTI
По мнению американского президента Дональда Трампа, падение цены на нефть WTI до отрицательных значений является скоротечным явлением.
Взгляд.ру вчера в 19:32
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ 19 апреля в 19:22
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Общество
Сориентировались: Украина предложила миру свои хранилища для нефти
«На Украине есть и нефтетранспортная система, где можно хранить нефть, и один работающий завод (Кременчуг) со значительными емкостями для хранения, а также много нефтеперерабатывающих заводов, которые давно остановлены, но на которых по крайней мере были такие емкости», — заявил Витренко, добавив, что бизнес по хранению нефти является самым прибыльным сейчас.
Rusvesna.su 00:31