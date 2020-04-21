Экономика
РБКЭксперты АКРА допустили падение ВВП России до 7,5% в 2020 году
Согласно базовому сценарию, если карантин повторится из-за новой вспышки заболевания, а среднегодовая цена на нефть составит $35 за баррель, ВВП упадет на 4–4,5% по итогам текущего года, но уже в 2021 году будет рост на 2–3%.
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Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Экономика
В России попросили запретить скидки на продукты в магазинах
Несколько российских ассоциаций с участием сельскохозяйственных предприятий и производителей продуктов и напитков попросили запретить скидки на продукты в магазинах и торговых сетях.
Lenta.ru 03:04
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
В Нижегородской области выявлено 646 случаев заражения коронавирусом
Нижегородская область занимает четвертое в стране место по числу выявленных случаев заражения коронавирусом.
АПН - Нижний Новгород 19 апреля в 07:18
Общество
В Татарстане выявлено 50 новых случаев коронавируса
По данным на 21 апреля в Татарстане выявлено 50 новых случаев заболевания коронавирусом.
НТР 24 03:29
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Общество
В Тульской области зафиксировано еще 75 случаев коронавируса
В Тульской области зафиксировано еще 75 случаев коронавируса Число заболевших достигло 384.
MySLO.ru 03:36
Общество
4 мая в Италии начнётся смягчение карантинных мер
Власти Италии в конце текущей недели поделятся планами по поводу постепенного ослабления карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса.
Evo-rus.com 03:09
Общество
Лукашенко предсказал восстановление мировой экономики через месяц
Мировая экономика вернется к работе в течение ближайшего месяца, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Газета.Ru 04:23
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Экономика
Минпромторг составил список системообразующих предприятий
Минпромторг сформировал список системообразующих предприятий по своей линии. Ведомство внесло в него почти 250 организаций из 15 отраслей.
Вести.Ru вчера в 22:55
Политика
Путин предупредил о пике коронавируса
На разработчиках лежит колоссальная ответственность за ее создание: важно знать, когда вакцина будет готова, чтобы запустить производство, отметил глава государства.
BFM.ru вчера в 07:22
Экономика
В России задумались о прекращении выпуска жизненно важных лекарств
Крупные российские фармкомпании задумались о прекращении выпуска ряда жизненно важных лекарств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 04:28
Общество
Жители Нью-Йорка подали в суд на ВОЗ
Жители округа Уэстчестер в пригороде Нью-Йорка подали в суд на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), обвинив ее в халатности.
Lenta.ru 04:45
Общество
Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции
Коммерсантъ вчера в 07:13
Политика
В Турции отложат введение ЗРС С-400 в эксплуатацию
Власти Турции решили отложить введение в эксплуатацию зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет портал «Военное обозрение» со ссылкой на ряд СМИ.
Моя Москва.онлайн 02:52
Общество
Мясников рассказал о ходе создания вакцины от коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников рассказал о процессе создания вакцины от коронавируса.
RT на русском 04:09
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE.
РИА Новости вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова осталась без денег
Певица Татьяна Буланова призналась, что у нее закончились деньги. В последнее время поклонники переживают за звезду.
Газета Metro вчера в 08:01
Общество
Еще три смерти зафиксировано в Калужской области от коронавируса
На 72 человека увеличилось количество заболевших. Их число на утро вторника, 21 апреля составляет 330 человек.
Знамя.Калуга 03:36
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru вчера в 09:01
Футбол
Бундеслига может возобновить сезон 9 мая
Генеральный директор Немецкой футбольной лиги Кристиан Зайферт рассказал, что сезон в Бундеслиге может возобновиться 9 мая.
Metaratings вчера в 13:56
Шоу-бизнес
Возлюбленная Козловского раскрыла редкое имя дочери
Актриса и спутница звезды российского кино Данилы Козловского Ольга Зуева рассекретила имя новорожденной дочери.
ФАН 19 апреля в 05:47
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК вчера в 17:19
Политика
Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена
Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС вчера в 16:56
Энергетика
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению
Стоимость нефти WTI вернулась к положительному значению, и по данным на 8:15 (мск) торгов на бирже NYMEX в Нью-Йорке, ее цена составила 1,65 доллара за баррель.
Дождь 02:30
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия 19 апреля в 18:02
Происшествия
В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 7200 человек
Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 09:30 — REGNUM За последние сутки в Северной столице обследовали на коронавирус 7209 человек.
REGNUM 02:30