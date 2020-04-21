Энергетика

ИзвестияИзвестияЭксперты АКРА спрогнозировали стоимость нефти Urals в ближайшие годы

Среднегодовая ценa нефти марки Urals в 2020 и 2021 годаx составит $25 и $35 за баррель соответственно при пессимистичном сценарии развития событий.
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Российскую нефть Urals в ближайшие два года ждет период низких цен

Комсомольская правда17:31

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Mockva.ru18:09

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Озвучен прогноз среднегодовой цены российской нефти Urals

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В АКРА оценили среднегодовую цену нефти Urals в $25 за баррель в 2020 году

ТАСС17:13
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