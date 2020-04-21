Энергетика
ИзвестияЭксперты АКРА спрогнозировали стоимость нефти Urals в ближайшие годы
Среднегодовая ценa нефти марки Urals в 2020 и 2021 годаx составит $25 и $35 за баррель соответственно при пессимистичном сценарии развития событий.
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Комментарии
Общество
Казахстан намерен смягчать режим карантина
Власти Казахстана планируют постепенно смягчать режим карантина, введенный в Нур-Султане и Алматы из-за коронавируса.
МИР 24 00:06
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Муцениеце
Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом.
News.ru 19 апреля в 07:41
Игры
Началась разработка новой части игры GTA
По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI.
Top Gear Russia вчера в 05:29
Политика
Трамп намерен приостановить иммиграцию в США
Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса.
REGNUM вчера в 23:08
Общество
Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах
Другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развитию заболевания в среднем на 2—3 недели.
RT на русском вчера в 07:33
Армия и оружие
Генштаб ВСУ заявил о потерях украинских боевиков в Донбассе
Генштаб Вооруженных сил Украины заявил о смерти украинского боевика в Донбассе. Еще двое киевских силовиков были ранены.
ИА Новороссия 01:12
Политика
Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена
Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС вчера в 16:56
Происшествия
Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса
Девочку госпитализировали 29 марта, у нее развился менингоэнцефалит, редкое осложнение коронавируса, которое вызвало отек тканей мозга и повреждение лобной доли.
Известия 00:55
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
По данным телеканала, США изучают разведывательные данные о резком ухудшении самочувствия северокорейского лидера.
Вести.Ru вчера в 23:55
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Lenta.ru вчера в 17:16
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 19 апреля в 08:00
Энергетика
Цена WTI стала отрицательной впервые в истории
Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones.
Интерфакс вчера в 14:20
Общество
В Ростовскую область придёт аномальное похолодание
Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок.
Rostov.ru вчера в 09:30
Энергетика
Цена на нефть марки WTI упала до доллара за баррель
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI опустилась до доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов на площадке ICE.
РИА Новости вчера в 13:48
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Технологии
Mail.ru Group начала тестировать видеозвонки в почте
Сервис позволит создавать групповые звонки, в которых сможет участвовать до ста пользователей.
Коммерсантъ 01:00
Гаджеты
На смартфонах Samsung появится бесплатный сервис TV Plus
Источник сообщает, что компания Samsung готовится к выводу своего потокового сервиса TV Plus на мобильные устройства.
iXBT.com вчера в 10:44
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
Скорую медпомощь необходимо срочно вызывать, если температура тела поднимется более 38,5 градуса, рассказал СМИ анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
Evo-rus.com 01:33
Общество
Доктор Мясников заявил, что уже переболел коронавирусом
Официальный представитель инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, доктор Александр Мясников заявил, что уже переболел COVID-19.
Аргументы и Факты вчера в 13:24
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
В России резко упали оптовые цены на бензин.
Lenta.ru вчера в 22:53
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru вчера в 12:03
Энергетика
Цена нефти WTI вернулась к положительному значению
Стоимость майского фьючерса на американскую нефть марки WTI вернулась к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.
Ведомости 01:12
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 19 апреля в 17:15
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
14 муниципалитетов перешли на очное обучение в Алтайском крае
14 муниципалитетов (сёл и райцентров) перешли на очное обучение.
Катунь 24 00:22
Происшествия
В Петербурге произошел пожар в жилом доме
Пожар произошел в двухкомнатной квартире жилого дома в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 18:29
Авто
Продажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса
В прошлом году в России продажи новых автомобилей снизились на 2,3% до 1,76 млн штук.
Ведомости вчера в 14:49
Происшествия
Убийства в районе Новосибирской области связали с каннибализмом
Тайга.инфо вчера в 23:40