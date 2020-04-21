Среднегодовая ценa нефти марки Urals в 2020 и 2021 годаx составит $25 и $35 за баррель соответственно при пессимистичном сценарии развития событий.

Общество Казахстан намерен смягчать режим карантина Власти Казахстана планируют постепенно смягчать режим карантина, введенный в Нур-Султане и Алматы из-за коронавируса.

Шоу-бизнес Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Муцениеце Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом. 184

Игры Началась разработка новой части игры GTA По словам источника из Rockstar Games, студия в настоящее время находится на ранней стадии разработки следующей части GTA, которую мы предлагаем пока называть Grand Theft Auto VI. 4

Политика Трамп намерен приостановить иммиграцию в США Вашингтон, 21 апреля 2020, 06:08 — REGNUM Президент США Дональд Трамп 21 апреля объявил о намерении временно приостановить иммиграцию в Соединенные Штаты в связи с пандемией нового коронавируса. 72

Общество Голикова рассказала о ситуации с коронавирусом в российских регионах Другие регионы страны отстают от Москвы и Московской области по темпам роста и развитию заболевания в среднем на 2—3 недели. 74

Армия и оружие Генштаб ВСУ заявил о потерях украинских боевиков в Донбассе Генштаб Вооруженных сил Украины заявил о смерти украинского боевика в Донбассе. Еще двое киевских силовиков были ранены.

Политика Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. 20

Происшествия Пятилетняя девочка погибла от редкого осложнения коронавируса Девочку госпитализировали 29 марта, у нее развился менингоэнцефалит, редкое осложнение коронавируса, которое вызвало отек тканей мозга и повреждение лобной доли.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи. 24

Экономика Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям. 58

Энергетика Цена WTI стала отрицательной впервые в истории Майские контракты на американскую нефть на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) стоят сейчас минус $2 за баррель, сообщает Dow Jones. 17

Общество В Ростовскую область придёт аномальное похолодание Необычно холодная для конца апреля погода установилась в Ростовской области. При этом потепление откладывается на неопределённый срок. 52

Общество РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. 4,4K

Технологии Mail.ru Group начала тестировать видеозвонки в почте Сервис позволит создавать групповые звонки, в которых сможет участвовать до ста пользователей.

Общество Доктор Мясников заявил, что уже переболел коронавирусом Официальный представитель инфоцентра по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, доктор Александр Мясников заявил, что уже переболел COVID-19. 685

Общество Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы. 3,6K

Энергетика Цена нефти WTI вернулась к положительному значению Стоимость майского фьючерса на американскую нефть марки WTI вернулась к положительному значению, свидетельствуют данные торгов.

Космос В направлении Земли летит новая комета В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий. 8