Экономика

ПрофильПрофильЭксперты BCG предрекают рост безработицы в России

Как сообщает «Коммерсант», если экономический кризис будет развиваться по самому негативному сценарию – уровень безработицы вырастет до 12-15%. При наиболее благоприятном сценарии его рост составит 6-7%. Вместе с тем эксперты полагают, что к концу текущего года ситуация может улучшиться.
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с чего всё началось

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости28 мая в 20:29

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BCG привела три сценария роста безработицы в России

РИА Новости28 мая в 20:29

BCG ожидает роста безработицы в России на 8–10%

Коммерсантъ28 мая в 18:56

Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

РБК28 мая в 17:00

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URA.Ru28 мая в 18:40

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Интерфакс28 мая в 18:32

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

ТАСС28 мая в 17:20

Безработица в России может вырасти в 2-3 раза

Московский Комсомолец28 мая в 18:42
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