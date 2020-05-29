Экономика

ПрофильПрофильЭксперты BCG предрекают рост безработицы в России

Как сообщает «Коммерсант», если экономический кризис будет развиваться по самому негативному сценарию – уровень безработицы вырастет до 12-15%. При наиболее благоприятном сценарии его рост составит 6-7%. Вместе с тем эксперты полагают, что к концу текущего года ситуация может улучшиться.
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с чего всё началось

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости28 мая в 20:29

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BCG привела три сценария роста безработицы в России

РИА Новости28 мая в 20:29

BCG ожидает роста безработицы в России на 8–10%

Коммерсантъ28 мая в 18:56

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

ТАСС28 мая в 17:20

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URA.Ru28 мая в 18:40

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Интерфакс28 мая в 18:32

Безработица в России может вырасти в 2-3 раза

Московский Комсомолец28 мая в 18:42

Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

РБК28 мая в 17:00
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Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

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Трамп заявил о готовности отправить военных в Миннеаполис

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В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

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Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
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Происшествия

Авиарейс из Москвы отменили из-за коронавируса у пилота

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АвтоВАЗ рассказал о новых выгодах на автомобили Lada

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Супруга Овечкина показала подарки после рождения второго сына

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Общество

С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
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RT на русском 11:49
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Общество

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«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
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Игры

Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно

Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
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Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

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Более подробный текст Указа опубликован ниже.
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Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
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Минздрав одобрил первый российский препарат для лечения коронавируса

Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
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Международные учения Sea Breeze 2020 пройдут бесконтактно

Командование Военно-морских сил ВС Украины сообщило о планах провести международные учения Sea Breeze 2020 бесконтактно из-за пандемии коронавируса.
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