Экономика
ПрофильЭксперты BCG предрекают рост безработицы в России
Как сообщает «Коммерсант», если экономический кризис будет развиваться по самому негативному сценарию – уровень безработицы вырастет до 12-15%. При наиболее благоприятном сценарии его рост составит 6-7%. Вместе с тем эксперты полагают, что к концу текущего года ситуация может улучшиться.
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с чего всё началось
Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новости28 мая в 20:29
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Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен
Газета.Ru 05:38
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Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3
Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
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Новый тренер «Локомотива» Николич прибыл в Москву
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Вести.Ru 10:33
Авто
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Автоновости дня вчера в 03:42
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Sport24.ru 06:35
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Российская газета вчера в 09:18
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RT на русском 11:49
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«Откликаясь на ваш крик о помощи, отправляем вам, месье Пригожин, посильную помощь в виде пачки вермишели "Доширак" и предлагаем простой и действенный способ не умереть с голоду — пойти работать на завод или на стройку», — обратились к Пригожину в партии, посоветовав также его жене пойти в уборщицы.
Lenta.ru 07:30
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Игру Darkest Dungeon временно раздают бесплатно
Бесплатная версия игры Darkest Dungeon будет доступна в Steam до восьми вечера по Москве второго июня.
Goroday.ru вчера в 19:50
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В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым
RT на русском 09:08
Общество
Песков рассказал, когда сбреет бороду
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Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
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Первый российский препарат для лечения коронавируса одобрен Минздравом.
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МедиаПоток вчера в 11:13
Общество
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Общество
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РИА Новости 08:32
Общество
Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год
Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru 15:20