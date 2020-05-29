Экономика

ПрофильПрофильЭксперты BCG предрекают рост безработицы в России

Как сообщает «Коммерсант», если экономический кризис будет развиваться по самому негативному сценарию – уровень безработицы вырастет до 12-15%. При наиболее благоприятном сценарии его рост составит 6-7%. Вместе с тем эксперты полагают, что к концу текущего года ситуация может улучшиться.
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с чего всё началось

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости28 мая в 20:29

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BCG привела три сценария роста безработицы в России

РИА Новости28 мая в 20:29

BCG ожидает роста безработицы в России на 8–10%

Коммерсантъ28 мая в 18:56

России грозит всплеск безработицы в случае «критического спада»

URA.Ru28 мая в 18:40

Безработица в России может вырасти в 2-3 раза

Московский Комсомолец28 мая в 18:42

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Интерфакс28 мая в 18:32

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

ТАСС28 мая в 17:20

Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

РБК28 мая в 17:00
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Известия вчера в 15:59
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Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 12:09
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Политика

В Крыму прокомментировали заявление Меркель по статусу полуострова

"К сожалению, канцлер Ангела Меркель на протяжении шести лет в вопросе статуса Крыма руководствуется интересами США и сознательно не видит очевидного, отказываясь признать волеизъявление крымчан, прошедшее в строгом соблюдении международного права", — сказал РИА Новости Гемпель.
РИА Новости 04:39
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Происшествия

Летевший в Москву самолет развернули из-за коронавируса у пилота

Команда на возвращение была дана, когда самолет пролетал над Узбекистаном, после того, как на земле стало известно о положительном тесте на коронавирус у одного из пилотов.
Московский Комсомолец 06:36
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Общество

Опубликована интерактивная карта с графиком прогулок в Москве

РИАМО 28 мая в 11:04
4,7K
Общество

В Китае выдвинули новую версию источника вспышки коронавируса

Вести.Ru вчера в 23:42
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Происшествия

После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на инкассаторов в Красноярске.
RT на русском 04:19
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Политика

Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма

Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.
РИА Новости 06:55
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Армия и оружие

Водолацкий предрёк ВСУ большие потери в случае попытки захватить Донбасс

Киев не остановится перед колоссальными потерями украинской армии, чтобы захватить силой республики Донбасса.
Парламентская газета вчера в 09:49
Авто

Объявлены самые лучшие подержанные кроссоверы за 600 тыс. рублей

Тарантас Ньюс 27 мая в 12:28
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
3,1K
Экономика

Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей

В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8 952 человека.
Коммерсантъ 06:44
39
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5,3K
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
5,9K
Общество

Семья Дмитрия Пескова закрыла ипотеку на квартиру в Нью-Йорке

Стоимость жилья превышает миллион долларов Супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Татьяна Навка, погасила ипотеку за квартиру в Нью-Йорке, сообщает "Знак" со ссылкой на заместителя гендиректора Transparency International Илью Шуманова.
АМИТЕЛ 28 мая в 03:37
69
Космос

Запуск Crew Dragon может быть снова перенесен

Изначально исторический запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 должен был состояться в ночь на 28 мая, однако был сорван из-за погодных условий.
Газета.Ru 05:38
115
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
83
Политика

Посольство России напомнило Вашингтону о выселении индейцев

Напомним, закон о переселении индейцев на необжитые территории был подписан в 1830 году.
Городовой вчера в 05:55
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Путешествия

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru 06:57
28
Общество

Режим самоизоляции в Оренбуржье продлен до 14 июня

Более подробный текст Указа опубликован ниже.
Orenday.ru 06:24
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Авто

Acura представила седан Acura TLX нового поколения

Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
Автоновости дня вчера в 10:45
6
Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о возможном срыве контракта с Китаем

РБК 28 мая в 14:19
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Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

Российская газета 07:14
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Здоровье

Кравченко заявил о заносе коронавируса в КОКБ после открытия

Есть занос коронавирусной инфекции в областную клиническую больницу после открытия.
Клопс 06:13
Общество

В Калининграде сохранили запрет на работу торговых центров по выходным

Руководитель пресс-службы правительства региона сказал, что в ближайшие дни нынешние ограничения на работу непродовольственных магазинов и торговых центров оставят.
Русский Запад 07:55
2
Общество

Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера

Американскую модель и предпринимательницу Кайли Дженнер исключили из списка миллиардеров по версии журнала Forbes.
Российская газета вчера в 14:57
6
Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
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Футбол

Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА

Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Происшествия

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Известия 06:34
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Футбол

«Иртыш» снялся с чемпионата Казахстана из-за финансовых проблем

Metaratings 07:00
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