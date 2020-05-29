Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Как сообщает «Коммерсант», если экономический кризис будет развиваться по самому негативному сценарию – уровень безработицы вырастет до 12-15%. При наиболее благоприятном сценарии его рост составит 6-7%. Вместе с тем эксперты полагают, что к концу текущего года ситуация может улучшиться.

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