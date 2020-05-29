Экономика
ИнтерфаксЭксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%
В докладе приводятся три сценария развития ситуации с безработицей в РФ. В случае самого благоприятного сценария "Отскок" доля безработных вырастет до 6-7%, при базовом сценарии "Тяни-толкай" - до 8-10%.
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Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новости28 мая в 20:29
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