Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксЭксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

В докладе приводятся три сценария развития ситуации с безработицей в РФ. В случае самого благоприятного сценария "Отскок" доля безработных вырастет до 6-7%, при базовом сценарии "Тяни-толкай" - до 8-10%.
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с чего всё началось

BCG привела три сценария роста безработицы в России

Число безработных в России в результате последствий распространения нового коронавируса может вырасти до 15%, при благоприятном сценарии оно составит 6-7%, говорится в исследовании Boston Consulting Group (BCG), которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости28 мая в 20:29

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BCG привела три сценария роста безработицы в России

РИА Новости28 мая в 20:29

BCG ожидает роста безработицы в России на 8–10%

Коммерсантъ28 мая в 18:56

Эксперты допустили рост безработицы в России в 3 раза при жестком кризисе

РБК28 мая в 17:00

России грозит всплеск безработицы в случае «критического спада»

URA.Ru28 мая в 18:40

Эксперты BCG прогнозируют временный рост безработицы в РФ до 10%

Интерфакс28 мая в 18:32

Исследование: число безработных в России может вырасти в 2-3 раза

ТАСС28 мая в 17:20

Безработица в России может вырасти в 2-3 раза

Московский Комсомолец28 мая в 18:42
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Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
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Происшествия

В Москве задержали нескольких пикетчиков у здания МВД на Петровке

В Москве сотрудники полиции задержали несколько пикетчиков, поддерживающих арестованного журналиста Илью Азара у здания главка московской полиции.
Газета.Ru 05:47
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Общество

Силовики заблокировали боевиков в ингушском Сунже

Силовики заблокировали группу боевиков в городе Сунжа в Ингушетии.
BFM.ru 09:15
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Здоровье

Доктор Мясников оценил степень опасности зараженных животных и посылок

Кошка или собака, заболевшие коронавирусом, не могут заразить человека, сообщил главврач городской клинической больницы №71 Александр Мясников.
Вести.Ru 08:15
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Космос

Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен

Коммерсантъ вчера в 22:25
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
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Шоу-бизнес

Баскову и Билану дали МРОТ, а Пригожину и Лепсу отказали

В соответствии с постановлением правительства о мерах поддержки экономики, многие деятели шоу-бизнеса, как и положено, подали заявление в ФНС на получение субсидий для работников предприятий, вынужденных остановить работу из-за пандемии.
REGNUM вчера в 09:16
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Общество

«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

РИА Новости 07:37
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Общество

В Омской области ослабят режим самоизоляции

Послабления режима самоизоляции начнутся в Омской области с 4 июня, заработают торговые центры и автошколы, заявил губернатор региона Александр Бурков.
РИА Новости вчера в 12:09
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Политика

Крашенинников заявил о реализации части поправок в Конституцию

Часть поправок в Конституцию уже работает в виде законов и указов, это социальный блок, заявил в субботу, 30 мая, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Известия 07:38
Общество

В России школьные выпускные пройдут 27 июня

Реальное время вчера в 11:01
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Происшествия

В Окленде застрелен сотрудник федеральной службы охраны США

Два сотрудника федеральной службы охраны США получили огнестрельные ранения во время протестов в городе Окленд в Калифорнии, один из них скончался.
RT на русском 08:20
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Игры

Геймплей новой The Last of Us показали на видео

Основной сюжет второй части «The Last of Us» пройдет в руинах Сиэтла, но главному герою Элли придется посетить другие части США.
Evo-rus.com 28 мая в 13:07
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Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
629
Политика

Politico рассказала о разногласиях Меркель и Трампа

Американский президент Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора не пришли к согласию по вопросам газопровода «Северный поток — 2», пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США.
RT на русском 03:43
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
1,5K
Политика

Путин объявил нерабочим день проведения парада Победы

Путин объявил нерабочим 24 июня, в этот день пройдет парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 13:30
3,1K
Здоровье

Кравченко заявил о заносе коронавируса в КОКБ после открытия

Есть занос коронавирусной инфекции в областную клиническую больницу после открытия.
Клопс 06:13
Политика

Трамп пригрозил китайским чиновникам санкциями из-за Гонконга

Вашингтон введет визовые ограничения и экономические санкции против в китайских чиновников, причастных к ситуации вокруг Гонконга, заявил президент США Дональд Трамп.
Российская газета вчера в 16:00
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Здоровье

Попова опровергла распространенный миф о коронавирусе

Ранее Всемирная организация здравоохранения развенчала миф о том, что курение может быть хорошей профилактикой против коронавируса нового типа.
Взгляд.ру 08:24
4
Общество

США накрыла самая мощная волна банкротств с 2009 года

В Соединенных Штатах пандемия коронавирусной инфекции спровоцировала самую мощную волну банкротств со времен Великой рецессии 2009 года.
Gazeta.SPb вчера в 11:32
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Здоровье

Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 14 июня

В Иркутской области из-за распространения коронавирусной инфекции продлили режим самоизоляции до 14 июня.
АиФ Иркутск вчера в 06:17
109
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru вчера в 15:22
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Экономика

Россия потратит на борьбу с коронавирусом около 500 миллиардов рублей

На борьбу с коронавирусом в России потратят в общей сложности около 500 миллиардов рублей, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости 06:50
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Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com вчера в 10:05
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Политика

В МИД оценили шансы продления СНВ-3

Именно поэтому, подчеркнул Рябков, Россия предлагает США продлить ДСНВ в нынешнем виде ещё на пять лет с тем, чтобы потом без спешки заняться обсуждением проблемных вопросов и их решением "с учётом всех аспектов стоящих перед нами вызовов, включая и те, которые связаны с новыми военными технологиями".
РИА Новости 08:51
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru 00:25
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Происшествия

Потушивших Вечный огонь подростков разыскивают в Нижнем Тагиле

Известия 07:42
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