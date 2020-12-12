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Эксперты: Байден может ввести против России «невиданные санкции»

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Московский Комсомолец
Слово и Дело
Эксперты считают, что в случае прихода к власти Джозефа Байдена Россию могут ждать "невиданные санкции". И они могут коснуться самых "болезненных" точек в плане экономики. К примеру, в США был разработан законопроект по выводу России из платежной системы SWIFT, напоминает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Байден готовит России невиданные санкции: эксперты оценили последствия

Судя по предвыборным выступлениям Джо Байдена, могут быть инициированы и другие санкции в отношении России. Санкции для США – это действенный инструмент вытащить свою экономику из глобальной рецессии за счет других.
Московский Комсомолецвчера в 04:52
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России предрекли «невиданные» санкции после прихода Байдена к власти

Lenta.ruвчера в 15:33
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Экономисты предрекли России «невиданные санкции» при Байдене

РИА Новостивчера в 11:37
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Устойчивость экономики России к возможным санкциям США оценили эксперты

Телеканал 360°вчера в 12:56
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Эксперты предрекли «невиданные» антироссийские санкции при Байдене

News.ruвчера в 12:54
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России предрекли «невиданные санкции» при Байдене

Газета.Ruвчера в 12:33
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Экономисты предрекли России «адские санкции» при Байдене

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Байден готовит России невиданные санкции: эксперты оценили последствия

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