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Эксперты: Байден может ввести против России «невиданные санкции»

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Московский Комсомолец
Вести.Ru
Эксперты считают, что в случае прихода к власти Джозефа Байдена Россию могут ждать "невиданные санкции". И они могут коснуться самых "болезненных" точек в плане экономики. К примеру, в США был разработан законопроект по выводу России из платежной системы SWIFT, напоминает РИА Новости.В источнике
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Байден готовит России невиданные санкции: эксперты оценили последствия

Судя по предвыборным выступлениям Джо Байдена, могут быть инициированы и другие санкции в отношении России. Санкции для США – это действенный инструмент вытащить свою экономику из глобальной рецессии за счет других.
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