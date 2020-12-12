Эксперты: Байден может ввести против России «невиданные санкции»
Эксперты считают, что в случае прихода к власти Джозефа Байдена Россию могут ждать "невиданные санкции". И они могут коснуться самых "болезненных" точек в плане экономики. К примеру, в США был разработан законопроект по выводу России из платежной системы SWIFT, напоминает РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Байден готовит России невиданные санкции: эксперты оценили последствия
Судя по предвыборным выступлениям Джо Байдена, могут быть инициированы и другие санкции в отношении России. Санкции для США – это действенный инструмент вытащить свою экономику из глобальной рецессии за счет других.
Московский Комсомолецвчера в 04:52
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Байден готовит России невиданные санкции: эксперты оценили последствия
Московский Комсомолецвчера в 04:52