Эксперты считают, что в случае прихода к власти Джозефа Байдена Россию могут ждать "невиданные санкции". И они могут коснуться самых "болезненных" точек в плане экономики. К примеру, в США был разработан законопроект по выводу России из платежной системы SWIFT, напоминает РИА Новости.

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