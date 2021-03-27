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РБК

Эксперты Barclays назвали срок появления в ЕС коллективного иммунитета

В настоящее время средняя доля получивших первую дозу вакцины в ЕС составляет 10%, следует из данных портала Our World in Data. Главная вакцина, которую используют в ЕС — Pfizer. В Barclays прогнозируют, что в концу первого квартала 2021 года ЕС получит 59 млн доз препарата.В источнике
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С чего всё началось

Эксперты Barclays назвали срок появления в ЕС коллективного иммунитета

Несмотря на неуверенный старт вакцинации и проблемы с поставками, Евросоюз может достичь уровня иммунизации населения от коронавируса COVID-19 в 70% уже к концу сентября. Такие прогнозы приводятся в докладе банка Barclays (есть в распоряжении РБК).
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