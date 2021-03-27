Аналитики «Barclays» сообщили о сроках появления в ЕС коллективного иммунитета
Аналитики «Barclays» рассказали о прогнозируемом сроке формирования на территории государств в составе ЕС коллективного иммунитета от коронавируса.В источнике
С чего всё началось
Эксперты Barclays назвали срок появления в ЕС коллективного иммунитета
Несмотря на неуверенный старт вакцинации и проблемы с поставками, Евросоюз может достичь уровня иммунизации населения от коронавируса COVID-19 в 70% уже к концу сентября. Такие прогнозы приводятся в докладе банка Barclays (есть в распоряжении РБК).
РБК04:00