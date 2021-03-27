Несмотря на неуверенный старт вакцинации и проблемы с поставками, Евросоюз может достичь уровня иммунизации населения от коронавируса COVID-19 в 70% уже к концу сентября. Такие прогнозы приводятся в докладе банка Barclays (есть в распоряжении РБК).

РБК 04:00