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Актуальные Новости

Аналитики «Barclays» сообщили о сроках появления в ЕС коллективного иммунитета

Аналитики «Barclays» рассказали о прогнозируемом сроке формирования на территории государств в составе ЕС коллективного иммунитета от коронавируса.В источнике
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С чего всё началось

Эксперты Barclays назвали срок появления в ЕС коллективного иммунитета

Несмотря на неуверенный старт вакцинации и проблемы с поставками, Евросоюз может достичь уровня иммунизации населения от коронавируса COVID-19 в 70% уже к концу сентября. Такие прогнозы приводятся в докладе банка Barclays (есть в распоряжении РБК).
РБК04:00

Подробнее о событии

Британские аналитики рассказали, когда в ЕС появится коллективный иммунитет к COVID-19

ФАН05:20

Эксперты Barclays озвучили срок появления в ЕС коллективного иммунитета

ИА Красная Весна06:51

Аналитики назвали срок появления коллективного иммунитета к COVID-19 в ЕС

Народные новости05:49

Страны ЕС выработают коллективный иммунитет от COVID-19 к осени

Piter.tv08:06

Аналитики «Barclays» рассказали о сроках появления в Евросоюзе коллективного иммунитета

ГЛАС.RU05:13

В Barclays спрогнозировали появление у европейцев коллективного иммунитета

News.ru04:56

Эксперты Barclays назвали срок появления в ЕС коллективного иммунитета

РБК04:00
Интересное

С 1 апреля социальные пенсии для граждан в России проиндексируют на 3,4%

С 1 апреля этого года правительство повышает социальные пенсии Увеличение выплат проводится в рамках ежегодной индексации, в этом году ее процент составит 3,4%. В пресс-службе Кабмина проинформировали, что на финансирование проиндексированных выплат в Пенсионном фонде заложено 12,8 млрд рублей.
Стерлеград02:00

ТАСС: авиакомпании РФ могут отменить чартеры в ОАЭ

Российские авиакомпании могут отменить чартерные грузопассажирские рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с 28 марта, сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к коммерческому департаменту лоукостера «Победа».
Коммерсантъ12:25

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В комитете Госдумы по бюджету и налогам поддержали идею об увеличении ставки подоходного налога для граждан с многомиллионными годовыми доходами и предложили освободить от НДФЛ тех, кто получает минимальную заработную плату.
Агентство Москва25 марта в 01:50