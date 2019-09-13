Футбол

ODDS.ruODDS.ruЭксперты: «Барселона» без Месси переиграет «Валенсию»

Барселона — Валенсия
сегодня
в 15:00
Чемпионат Испании
Стадион «Камп Ноу»
Победу команды Эрнесте Вальверде предрекают 62% опрошенных. Второй по популярности прогноз - «Обе забьют». Эксперты уверены в «Барселоне» несмотря на травму многолетнего лидера и капитана Лионеля Месси, который в новом сезоне пока не играл.
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