Финансы

Ежедневные Новости ВладивостокаЕжедневные Новости ВладивостокаЭксперты: ЦБ РФ снизит ключевую ставку до 7%

Центральный банк РФ снизит ключевую ставку на заседании в пятницу, 6 сентября, до 7,00% годовых с 7,25% на фоне устойчивого замедления инфляции и темпов экономического роста, согласно результатам опроса, проведенного Reuters, сообщает ЕНВ.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:37, Вашингтон
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Сборная США по баскетболу победила Турцию в матче первого группового турнира Кубка мира. Встреча завершилась в овертайме со счетом 93:92.
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