Финансы
Ежедневные Новости ВладивостокаЭксперты: ЦБ РФ снизит ключевую ставку до 7%
Центральный банк РФ снизит ключевую ставку на заседании в пятницу, 6 сентября, до 7,00% годовых с 7,25% на фоне устойчивого замедления инфляции и темпов экономического роста, согласно результатам опроса, проведенного Reuters, сообщает ЕНВ.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:37, Вашингтон
Происшествия
В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи
ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Космос
Роскосмос опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре
ЦНИИмаш, пояснили в Роскосмосе, ранее получил предварительные расчеты NASA о необходимости провести маневр уклонения из-за потенциальной угрозы.
ТАСС 16:35
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
Около российской авиабазы Хмеймим уничтожили два беспилотника террористов, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 15:42
Экономика
Телекомхолдинг Veon переориентирует стратегию на инвестиции в технологии и ноу-хау
Veon сообщил, что теперь фокусируется на трех основных направлениях: базовые услуги мобильной и фиксированной связи, новые услуги на базе технологий, включая большие данные и искусственный интеллект, и некие «будущие активы», которые будут искать и развивать ноу-хау и технологии для будущего роста компании в смежных направлениях (каких именно, компания не говорит).
Ведомости 17:22
Политика
Бывший глава Пентагона назвал Пакистан самой опасной страной в мире
Бывший глава Минобороны США Джеймс Мэттис назвал Пакистан самой опасной страной из-за радикализации и наращивания ядерного потенциала.
РБК 17:25
Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
Lenta.ru вчера в 22:42
Политика
Посла США пригласили в Госдуму по делу о вмешательстве в выборы
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласила на заседание посла США Джона Хантсмана.
РБК 16:15
Политика
В парламенте Италии создали коалицию
Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.
Известия 14:27
Общество
Ураган «Дориан» ослабел до второй категории
Ураган "Дориан" ослабел до второй категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона, сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.
ТАСС 11:18
Футбол
Венгер признался, что пока не готов вернуться к тренерской работе
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, что пока не готов снова вернуться к работе.
RT на русском 05:19
Культура
Микки Рурк изменился до неузнаваемости
Газета.Ru 15:32
Гаджеты
LG представила телевизор NanoCell 8K с ИИ
IT-World вчера в 06:41
Футбол
Ван Дейк стал самым быстрым игроком минувшего розыгрыша Лиги чемпионов
Ван Дейк был признан лучшим игроком и лучшим защитником минувшей Лиги чемпионов.
Bookmaker-ratings.ru 17:06
Баскетбол
Сборная США в овертайме победила Турцию на Кубке мира
Сборная США по баскетболу победила Турцию в матче первого группового турнира Кубка мира. Встреча завершилась в овертайме со счетом 93:92.
Pravda.Ru 11:31
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Экономика
ЦБ: Просрочка россиян по кредитам за 2018 год снизилась
Центральный банк РФ сообщил, что в 2018 году на 10,5% (с 849 млрд до 760 млрд рублей) снизилась просроченная задолженность физических лиц перед кредитными организациями по сравнению с предыдущим годом.
Российская газета 15:08
Наука
В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб
Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс вчера в 16:05
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Общество
Акция памяти жертв Беслана прошла в Москве
Коммерсантъ 15:35
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском вчера в 04:15
Культура
Фестиваль «Русские сезоны» начнется в декабре во Франции
Во Франции в декабре начнется фестиваль «Русские сезоны».
Россия – Культура 13:07
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
«Умное голосование» предполагает, что москвичи должны проголосовать за того, кого предложит Навальный, чтобы в Мосгордуму прошли как можно меньше тайных и явных представителей «Единой России» – кандидатов от власти.
Ведомости 08:16
Футбол
ЦСКА и «Млада Болеслав» высказались о срыве трансфера Комличенко
На официальном сайте "Млады Болеслав" опубликовали заявление относительно трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
Life.ru 09:50