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Эксперты DLBI: число объявлений о продаже данных клиентов банков снизилось вдвое, до 20

Число объявлений о продаже новых данных банковских клиентов в 2021 году снизилось почти в два раза — до 20 случаев, посчитал для РБК сервис разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.
РБК
За первую половину 2019 года ЦБ обнаружил в Сети 1,5 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных клиентов кредитно-финансовых организаций, но тогда регулятор учитывал все объявления.
РБК
Остальные утечки составляли 1–2 тыс. записей и были в основном связаны с деятельностью сотрудников региональных офисов, копировавших данные перед сменой места работы или для продажи спамерам, выяснили в DLBI.
РБК
Инсайдеры, которые скачивают базы данных, теперь предпочитают зарабатывать более крупные суммы либо с помощью хищений со счетов клиентов, либо оказывая услугу «пробива» информации о клиенте.
РБК

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Число объявлений о продаже данных банковских клиентов в теневом сегменте интернета снизилось вдвое, пишет РБК
Эхо Москвы23:34
Эксперты DLBI: число объявлений о продаже данных клиентов банков снизилось вдвое, до 20
РБК22:00
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