Остальные утечки составляли 1–2 тыс. записей и были в основном связаны с деятельностью сотрудников региональных офисов, копировавших данные перед сменой места работы или для продажи спамерам, выяснили в DLBI.
Предложения России североатлантическому альянсу и Вашингтону по гарантиям безопасности способствуют повышению взаимного доверия между странами и снижают риск конфликтов, заявили РИА Новости в пресс-службе МИД КНР.
Министр подчеркивал, что российский препарат "Спутник V" показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении нового омикрон-штамма, в особенности у тех, кто ревакцинировался "Спутником Лайт".
Уголовное дело о неправомерной выдаче документов о исправности шахтных систем безопасности возбуждено в Кузбассе по факту ЧП на шахте имени А. Д. Рубана, где в воскресенье произошло нагревание пласта, из-за чего понадобилось эвакуировать шахтеров, сообщает во вторник пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.