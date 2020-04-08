Энергетика
Российская газетаЭксперты EIA спрогнозировали снижение объемов добычи нефти в США
В 2020 году производство нефти в США снизится в среднем до 11,8 миллиона баррелей в сутки по сравнению с объемами 2019 года в 12,3 миллиона баррелей и рекордными максимумами около 13 миллионов баррелей в конце прошлого года.
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Нефтяной джихад: Москва, Вашингтон и Эр-Рияд решают, кто будет козлом отпущения
Свободная Пресса07:21
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