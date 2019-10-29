Финансы
Газета.RuЭксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку
В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
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Общество
Дания разрешила строительство «Северного потока-2»
Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Вести.Ru 09:05
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Российская газета 08:02
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Российская газета 03:01
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами лейбла Malfa
Продюсер Максим Фадеев расторг договор о сотрудничестве со всеми артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.
Интерфакс 06:47
Политика
Парламент Турции ответит США на признание геноцида армян
Парламент Турции ответит Палате представителей США, которая приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Коммерсантъ 08:19
Происшествия
В Иркутской области выросло число погибших в результате наводнения
Жертвами паводка в Иркутской области стали 26 человек.
Москва 24 03:19
Происшествия
Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»
Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Космос
Физики рассказали, как найти «кротовую нору» в центре Млечного Пути
Международная группа ученых выяснила, как взаимодействуют объекты, расположенные по разные стороны от "кротовой норы" в центре Млечного Пути.
Москва 24 28 октября в 03:16
Происшествия
Солдата, убившего восьмерых в Забайкалье, окунали перед этим в унитаз
Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев в Забайкалье, перед ЧП окунали головой в унитаз, а также избивали.
Национальная служба новостей 08:04
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Гаджеты
Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают
Уже в начале следующего года AMD должна представить новые мобильные процессоры Ryzen, которые будут основаны на архитектуре Zen 2 и будут производиться по семинанометровому техпроцессу.
iXBT.com 07:04
Армия и оружие
В России строят не имеющие аналогов в мире военные корабли
В России для нужд флота серийно строятся не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны, а также несколько больших десантных кораблей и многоцелевых фрегатов дальней морской зоны.
Профиль 01:36
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Российская газета 05:40
Игры
На РС стартовала предзагрузка Red Dead Redemption 2 — требуется 109 гигабайт
Предзаказавшие Red Dead Redemption 2 в магазине Rockstar могут начать предварительную загрузку вестерна — клиент весит 109,47 гигабайта.
Игромания.ру 08:54
Армия и оружие
Летчики НАТО похвастались сопровождением «мощного Су-35»
«Дислоцированные в настоящее время вблизи северо-восточной границы НАТО истребители F-16 успешно перехватили сегодня некоторые российские самолеты, среди которых мощный Су-35 "Фланкер" (Flanker-Е+ по кодификации НАТО - ред.)», - сообщило ВВС Бельгии в Twitter.
ТК Звезда вчера в 20:27
Общество
Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке
Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
RT на русском 07:52
Армия и оружие
В России пройдут испытания новой межконтинентальной ядерной ракеты
Минобороны России проведет в начале будущего года летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».
Inc-news.ru 08:04
Политика
В Раде нового созыва произошла первая драка
В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
Политика
Украинский министр предложил ограничить россиян во владении СМИ
26 октября в интервью украинскому «Радио Свобода» министр заявил, что его ведомство разработает специальное законодательство, в котором будет прописано понятие «манипуляция в СМИ».
РБК 07:42
Политика
В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа
Первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа.
Газета.Ru 08:17
Политика
Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе
"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:46
Авто
Опубликовали первые фото новой Kia Optima
В интернете появились первые снимки новой версии Kia Optima, который продаётся на некоторых рынках с именем K5.
OAnews вчера в 11:54
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Общество
Акционеры «Совхоза имени Ленина» отсудили у Грудинина миллиард рублей
Lenta.ru вчера в 08:25
Общество
МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака
Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов.
РБК 08:14
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
Известия 07:44