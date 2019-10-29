В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.

Общество Дания разрешила строительство «Северного потока-2» Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.

Происшествия Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг договоры со всеми артистами лейбла Malfa Продюсер Максим Фадеев расторг договор о сотрудничестве со всеми артистами своего лейбла Malfa, передав им права на репертуар.

Политика Парламент Турции ответит США на признание геноцида армян Парламент Турции ответит Палате представителей США, которая приняла резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Происшествия Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу» Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.

Космос Физики рассказали, как найти «кротовую нору» в центре Млечного Пути Международная группа ученых выяснила, как взаимодействуют объекты, расположенные по разные стороны от "кротовой норы" в центре Млечного Пути.

Происшествия Солдата, убившего восьмерых в Забайкалье, окунали перед этим в унитаз Солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который убил восьмерых сослуживцев в Забайкалье, перед ЧП окунали головой в унитаз, а также избивали.

Политика Посольство Израиля в России приостановило работу Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.

Гаджеты Первые тесты новых APU AMD Ryzen разочаровывают Уже в начале следующего года AMD должна представить новые мобильные процессоры Ryzen, которые будут основаны на архитектуре Zen 2 и будут производиться по семинанометровому техпроцессу.

Армия и оружие В России строят не имеющие аналогов в мире военные корабли В России для нужд флота серийно строятся не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны, а также несколько больших десантных кораблей и многоцелевых фрегатов дальней морской зоны.

Игры На РС стартовала предзагрузка Red Dead Redemption 2 — требуется 109 гигабайт Предзаказавшие Red Dead Redemption 2 в магазине Rockstar могут начать предварительную загрузку вестерна — клиент весит 109,47 гигабайта.

Армия и оружие Летчики НАТО похвастались сопровождением «мощного Су-35» «Дислоцированные в настоящее время вблизи северо-восточной границы НАТО истребители F-16 успешно перехватили сегодня некоторые российские самолеты, среди которых мощный Су-35 "Фланкер" (Flanker-Е+ по кодификации НАТО - ред.)», - сообщило ВВС Бельгии в Twitter.

Общество Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».

Армия и оружие В России пройдут испытания новой межконтинентальной ядерной ракеты Минобороны России проведет в начале будущего года летно-конструкторские испытания новейшей жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат».

Политика В Раде нового созыва произошла первая драка В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.

Политика Украинский министр предложил ограничить россиян во владении СМИ 26 октября в интервью украинскому «Радио Свобода» министр заявил, что его ведомство разработает специальное законодательство, в котором будет прописано понятие «манипуляция в СМИ».

Политика В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа Первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа.

Политика Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе "Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.

Авто Опубликовали первые фото новой Kia Optima В интернете появились первые снимки новой версии Kia Optima, который продаётся на некоторых рынках с именем K5.

Общество У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.

Общество МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов.