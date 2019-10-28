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Происшествия Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.

Политика МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом Министр иностранных дел Украины Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом в ЛНР стартовал во вторник, 29 октября.

Политика Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.

Общество Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, обнаружила утечку базы данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.

Экономика «Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии «Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.

Экономика Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок 29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).