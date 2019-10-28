Экономика
Газета.RuЭксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку
В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
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Политика
Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября
Происшествия
Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина
Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
Технологии
Одноразовую посуду из крахмала создали в России
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»
Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
Культура
Rolling Stone назвал самые страшные сериалы в истории телевидения
Экономика
Цены на землю в Приморье выросли на фоне обсуждения ипотеки под 2%
Аномалия в Приморье В среднем за год земля в России подорожала на 2,6%, до 40,6 тыс. руб. за сотку (100 кв. м), но в зависимости от типа земли есть снижение.
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Политика
МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом
Министр иностранных дел Украины Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом в ЛНР стартовал во вторник, 29 октября.
Общество
Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой
Овны привыкли решать свои проблемы самостоятельно. А Раков следовательно это не устраивает. Весы и Телец – полные противоположности.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Политика
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Армия и оружие
Главком ВМФ: Россия строит военные корабли, не имеющие аналогов в мире
Российские судостроительные заводы ведут строительство ряда новых военных кораблей, в том числе не имеющих аналогов в мире.
Общество
Власти Кипра перепроверят получивших гражданство за инвестиции
В Кипре хотят вновь проверить выданное иностранцам гражданство за их инвестиции.
Общество
Group-IB обнаружила утечку 1,3 млн данных с банковских карт
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, обнаружила утечку базы данных владельцев 1,3 млн кредитных и дебетовых карт, в основном принадлежащих клиентам индийских банков.
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Футбол
Марадона следил за игрой своей команды, сидя на троне
Политика
Британский парламент проведет досрочные выборы 12 декабря
Палата общин Великобритании одобрила проведение досрочных выборов в парламент 12 декабря.
Экономика
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии
«Норникель» подорожал на запрете экспорта из Индонезии Власти Индонезии, крупнейшего в мире экспортера никелевой руды, не стали ждать конца года, чтобы запретить ее вывоз из страны.
Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
29 октября Минфин и ЦБ презентовали концепцию ГПП, которая должна прийти на смену разрабатывавшейся последние несколько лет программе Индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Армия и оружие
Крым и Калининград получат новые дивизии ВКС
В Калининградской области уже началось комплектование 132-й смешанной дивизии.
Хоккей
«Каролина» победила «Калгари» благодаря дублю Свечникова
«Каролине» удалось отыграться и вырвать победу благодаря дублю российского форварда Андрея Свечникова.
Происшествия
В Твери перевернулась маршрутка, есть пострадавшие
ДТП произошло по дороге на Литвинки. Около 10:00 30 октября в Твери на улице Димитрова перевернулась маршрутка.
Здоровье
Каждая десятая шапка в России может вызвать головную боль или рак кожи
Портал VistaNews.ru со ссылкой на воронежского врача-невролога Дмитрия Разумовского сообщает, что каждая десятая шапка, продающаяся на территории России, несёт в себе опасность.
Армия и оружие
ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях
ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
Армия и оружие