Финансы
Газета.RuЭксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку
В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
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Футбол
Месси обошёл Роналду по числу голов в клубном футболе
Таким образом, Месси в среднем забивает по 0,87 мячей за игру, а Роналду – по 0,75.
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства в фейсбуке.
Политика
Турция вызвала посла США из-за резолюции о признании геноцида армян
Посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд вызван в Министерство иностранных дел Турции в связи с принятием в палате представителей конгресса США резолюции о признании геноцида армян.
Экономика
Свердловское правительство одобрило проект бюджета на 2020 год
Правительство Свердловской области одобрило проект бюджета на 2020 год.
Происшествия
Перед стрельбой у Шамсутдинова произошел конфликт с сослуживцами
Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по своим сослуживцам из табельного оружия.
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница планеты
В поселке Алча Астраханской области на 125-м году жизни скончалась Танзиля Бисембеева, сообщил РИА Новости глава Байбекского сельсовета Эльман Такиев.
Технологии
Одноразовую посуду из крахмала создали в России
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые произвела пуск «Булавы»
Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые провёл пуски баллистической ракеты «Булава».
Космос
В ЦПК рассказали о питании космонавтов при полете на Луну и Марс
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Технологии
У сигнала ГЛОНАСС появится гарантия на точность
Российская навигационная система ГЛОНАСС может стать первой в мире системой, которая будет предоставлять пользователям сигнал с гарантированной точностью.
Общество
«Магнит» превратит свои гипермаркеты в «суперсторы»
В суперсторы "Магнит" переделает "большие коробки" в городах площадью 2,5-3 тыс. кв. м (то есть магазины "Семейный плюс").
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Происшествия
СК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова.
Происшествия
В Твери опрокинулся пассажирский автобус
По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате пассажирский автобус ПАЗ съехал в кювет и опрокинулся на бок.
Политика
МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом
Министр иностранных дел Украины Пристайко заявил, что процесс разведения сил и средств в Золотом в ЛНР стартовал во вторник, 29 октября.
Общество
Пилотная группа японских туристов прибыла на южные Курилы
Первая группа японских туристов в рамках пилотной поездки на южную часть Курильской гряды (Сахалинская область) прибыла на остров Кунашир.
Общество
Российский университет уличили в лженаучных тестах на детях
Российский негосударственный университет «Синергия» уличили в снятии отпечатков пальцев школьников без разрешения родителей.
Общество
Facebook обвинил израильскую фирму в слежке за пользователями WhatsApp
Американская компания Facebook подала судебный иск против израильской фирмы NSO Group.
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Общество
Росстат назвал регионы с самыми плохими дорогами
Росстат обнародовал данные о качестве дорог в России, которые показывают, в каких регионах они больше всего отвечают нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения на конец 2018 года.
Политика
В Кремле отреагировали на стрельбу в воинской части в Забайкалье
Расстрел военнослужащим своих сослуживцев в Забайкалье не является вопросом президента России Владимира Путина.
Экономика
Деньги играющих на бирже россиян защитят
В новой версии документа, вносящего поправки в закон о рынке ценных бумаг и уже рассмотренного Госдумой в первом чтении, уточняются требования к инвесторам-физическим лицам, претендующим на статус квалифицированных.
Политика
Песков назвал условие договоренности с Украиной по газу
Достижение договоренностей России и Украины по транзиту газа возможно только при отсутствии судебных претензий, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила причину ухода из «Уральских пельменей»
Недавно стало известно об уходе звезды "Уральских пельменей" Юлии Михалковой из юмористического шоу.
Происшествия
Отец изнасиловал 15-летнюю дочь в командировке
По версии следователей СУ СКР, напомним, мужчина изнасиловал дочь трижды, еще пять раз совершал с ней действия сексуального характера против ее воли.
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Общество
Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК
Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова.