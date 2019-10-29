Финансы
Газета.RuЭксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку
В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
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Здоровье
Названы наиболее полезные для кишечника виды завтрака
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Экономика
Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты
Российские экономисты заявили, что выполнить поставленные Министерством сельского хозяйства задачи по экспорту можно лишь за счет снижения потребления продуктов самими россиянами.
Кино
Ушел из жизни актер Джон Уизерспун
Последними работами Джона Уизерспуна стало участие в комедийных фильмах 2019 года «I Got the Hook-Up» и «Reality Queen».
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
В России представили систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план (ГПП).
Происшествия
Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
В Иркутской области один из пропавших без вести после паводка обнаружен погибшим, таким образом, число жертв возросло до 26 человек.
Экономика
Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам
Компания «Силовые машины» Алексея Мордашова подала в Сингапурский международный арбитражный центр (SIAC) иск о взыскании средств, вложенных в проект строительства тепловой электростанции (ТЭС) «Лонг-Фу-1» во Вьетнаме, который был остановлен из-за санкций США в отношении российской компании.
Происшествия
При стрельбе на вечеринке в Калифорнии погибли три человека
Три человека погибли, девять получили ранения в результате стрельбы возле одного из домов города Лонг-Бич в Калифорнии, сообщает ABC7 News.
Политика
Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии
Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Армия и оружие
Бельгийские ВВС сообщили о перехвате российского истребителя Су-35
Общество
За год у россиян украли 1,5 млрд рублей через интернет-банкинг
Глава Общественной палаты по развитию информационного сообщества и СМИ Александр Малькевич сообщил, что в прошлом году три четверти суммы ущерба от кибермошенничества (всего 2 млрд рублей) пришлись на хищения через интернет-банкинг (1.5 млр рублей).
Футбол
Девушка-арбитр остановила матч ради селфи с Кака
Девушка, обслуживающая встречу в качестве главного судьи, остановила встречу после фола бразильца Кака, показала ему желтую карточку и сделала селфи.
Общество
Медикам и спасателям разрешили выдавать документы о ДТП
В России начала действовать новая редакция закона об ОСАГО, по которой страховые компании должны принимать у водителей для оформления страховки не только протоколы ГИБДД, но и документы, полученные от спасателей и медиков.
Шоу-бизнес
Юлия Барановская считает Андрея Аршавина «ментально больным человеком»
Как известно, Юлия Барановская родила троих детей от футболиста Андрея Аршавина, который около 5 лет не проявлял желания общаться с наследниками.
Происшествия
Президиум Верховного суда после решения ЕСПЧ постановил освободить из колонии осужденного, рассказавшего о подброшенных наркотиках
Президиум Верховного суда России после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) постановил освободить из колонии Александра Борисова, который рассказал о подброшенных наркотиках.
Политика
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Политика
Проект об ужесточении наказания за рекламу наркотиков внесён в Госдуму
Депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму проект закона, согласно которому за пропаганду и рекламу наркотиков может грозить срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета — до семи лет.
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
Происшествия
Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина
Басманный суд Москвы постановил заочно арестовать участника несогласованной акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, уехавшего из России, несмотря на подписку о невыезде.
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Происшествия
В Твери опрокинулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус ПАЗ утром в среду съехал в кювет и опрокинулся на бок на улице Димитрова в Твери.
Общество
Столичный водитель получил более 400 штрафов на миллион рублей
Московский автомобилист более 400 раз нарушил правила дорожного движения и получил штрафов в общей сложности на один миллион рублей.
Общество
Минфин предложил ограничить стоимость гаджетов для чиновников
Минфин России предлагает установить для чиновников предельные лимиты стоимости связи, а также телефонов, планшетов и ноутбуков, приобретаемых за бюджетные деньги для рабочих нужд.
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Политика
МГУ может получить нового ректора
По имеющимся данным, Садовничий не будет почетным президентом, а займет новую должность в инновационном научно-технологическом центре МГУ «Воробьевы горы».
Экономика
Какие льготы добавит налог на профессиональный доход
В качестве эксперимента налог на профессиональный доход уже действует с 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.