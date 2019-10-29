Финансы
Газета.RuЭксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку
В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
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Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
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Альварес назвал Ковалёва самым сильным соперником в карьере
Армия и оружие
WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн
Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Политика
На Украине подсчитали стоимость восстановления Донбасса
Восстановление подконтрольных Киеву территорий Донбасса обойдется в 372 миллиона евро (боле 26 миллиардов рублей).
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Происшествия
В Таиланде нашли тело пропавшей миллионерши
В полицию обратился брат исчезнувшей женщины. И вот тело Вонни нашли - в ее собственном холодильнике.
Политика
Посольство Израиля в России объявило о своём вынужденном закрытии
Посольство Израиля в России вынуждено прекратить свою работу из-за решения израильского Министерства финансов «нарушить договорённости».
Экономика
Минсельхоз: Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания
Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, введение эмбарго лишь дало импульс развитию сельского хозяйства, и сейчас оно активно развивается, рассказали в Минсельхозе.
Политика
Турция пристыдила США за признание геноцида армян
Ранее американские депутаты поддержали резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом.
Происшествия
В Москве ученик выстрелил в школе из травматического оружия
Ученик одной из школ в Войковском районе Москвы принес на занятия травматическое оружие и выстрелил в здании – обошлось без пострадавших, сообщает в среду столичный главк МВД РФ.
Происшествия
В Томске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом и машиной МЧС
В Томске в результате столкновения автобуса, пожарной машины и легкового автомобиля пострадали 12 человек.
Политика
Владимир Путин открыл памятник Евгению Примакову у здания МИД
Политика
Проект об ответственности за пропаганду наркотиков в Сети внесли в Госдуму
Депутаты от фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, сообщает пресс-служба СР.
Политика
В Золотом Украина начала долгожданное разведение войск
В Золотом, на линии разграничения позиций Украины и ЛНР, сегодня началось долгожданное разведение войск, которое почти месяц блокировали боевики-нацисты.
Политика
Шойгу: меморандум РФ и Турции по Сирии реализуется не без труда
Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как проходят дела с реализацией подписанного в Сочи российско-турецким меморандумом по Сирии.
Гаджеты
Xiaomi анонсировала смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп
Xiaomi официально анонсировала новый смартфон Xiaomi Mi Note 10, который будет оснащен камерой с главным модулем на 108 Мп и четырьмя вспомогательными датчиками.
Хоккей
Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ
Кино
Охлобыстин рассказал о новом сериале «Полярный»
Актер отметил, что в центре сюжета рассказ о криминальном авторитете 90-х гг. Полярный сериал ТНТ Иван Охлобыстин, известный широкой публике по сериалу "Интерны", рассказал о новом проекте ТНТ, сериале "Полярный".
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Экономика
Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы
Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
Гаджеты
Sony вложит в производство датчиков изображения еще $918 млн
В следующем году бренд вложит в него 918 млн долларов, эти деньги предназначены для строительства фабрики по выпуску этих комплектующих, ее открытие запланировано на 2021 год.
Армия и оружие
В России строят не имеющие аналогов в мире военные корабли
В России для нужд флота серийно строятся не имеющие аналогов в мире корабли противоминной обороны, а также несколько больших десантных кораблей и многоцелевых фрегатов дальней морской зоны.
Происшествия
В Крыму ликвидировали сеть подпольных казино
Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали в 11 районах Крыма сеть подпольных казино, которые работали под видом букмекерских контор и принесли владельцам доход в размере более 1 млрд рублей.
Общество
В России вступили в силу новые правила ОСАГО
Поправки в закон об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств вступили в силу с сегодняшнего дня.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Шоу-бизнес
Рики Мартин в четвертый раз стал отцом
Что касается самого артиста, то он стал отцом уже в четвертый раз.
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами
Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.