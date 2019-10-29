Финансы

Газета.RuГазета.RuЭксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку

В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
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