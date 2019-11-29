Экономика
Российская газетаЭксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества
Социальная инженерия может иметь множество форм. Широко известны схемы, при которых жертв вынуждают раскрывать логины, пароли, данные банковских карт, осуществлять переводы через банкоматы и мобильные приложения. Развиваются и новые формы, отмечает Group-IB.
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Исследование: в России социальная инженерия оказалась эффективнее хакерских атак
Банки.рувчера в 23:02
В Group-IB рассказали о росте числа скомпрометированных банковских карт
Rambler News Serviceвчера в 23:14
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