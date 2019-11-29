Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЭксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Социальная инженерия может иметь множество форм. Широко известны схемы, при которых жертв вынуждают раскрывать логины, пароли, данные банковских карт, осуществлять переводы через банкоматы и мобильные приложения. Развиваются и новые формы, отмечает Group-IB.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Кибермошенники сбавили обороты

Коммерсантъвчера в 23:01

Русские хакеры переключились с российских банков на иностранные

РБКвчера в 23:00

Эксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Российская газетавчера в 23:00

Финансовый фишинг в России стал гораздо менее выгодным

Ведомости00:04

Исследование: в России социальная инженерия оказалась эффективнее хакерских атак

Банки.рувчера в 23:02

В Group-IB рассказали о росте числа скомпрометированных банковских карт

Rambler News Serviceвчера в 23:14

Цена данных магнитных полос карт банков РФ на «черном рынке» выросла в 1,5 раза

ПРАЙМвчера в 23:15
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 00:12, Ашберн
Общество

«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости 27 ноября в 07:05
Общество

Как с 1 декабря изменится жизнь россиян

С 1 декабря в силу вступят несколько важных нововведений которые так или иначе коснуться всех россиян.
Privet-Rostov.ru 27 ноября в 09:08
Гаджеты

Глава Honor раскритиковал 108-Мп камеры в смартфонах

Ferra вчера в 06:39
Здоровье

Восемь сотрудниц американской больницы забеременели одновременно

Народные новости вчера в 23:10
Политика

Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости вчера в 22:11
Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru 26 ноября в 08:15
Общество

Киберэксперты назвали самую пугающую тенденцию года

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, признала самой пугающей тенденцией 2019 года использование кибероружия в открытых военных операциях.
Lenta.ru 00:00
Армия и оружие

Глава Минобороны Британии назвал Россию реальной угрозой для НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является реальной угрозой для НАТО, для противостояния с которой нужно усилить международное сотрудничество.
Газета.Ru вчера в 21:21
Общество

NASA приобретет два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

Газета.Ru вчера в 19:39
Происшествия

Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

Известия вчера в 23:40
Происшествия

В Ираке число погибших за сутки протестующих выросло до 40

REGNUM вчера в 23:45
Единоборства

Стали известны гонорары Емельяненко и Кокляева за бой

Федерация бокса России объявила гонорар за поединок между бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
Профиль вчера в 12:42
Общество

Госдуме предложат сделать 31 декабря выходным днём

Как стало известно в четверг, 28 ноября, группа депутатов Госдумы подготовила законопроект о переноса одного из выходных дней на 31 декабря.
Форпост Северо-Запад вчера в 00:54
Общество

Яровая предложила ввести в младших школах предмет «Моя Россия»

В начальных классах может появиться дисциплина «Моя Россия», которая расскажет школьникам о родной стране и крае.
Все новости (Нижний Тагил) вчера в 22:57
Общество

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Российские банки начали сталкиваться с новым видом мошенничества — трояном, который способен автоматически переводить средства через банковские мобильные приложения для операционной системы Android (так называемый автозалив).
РБК вчера в 23:00
Политика

Украина озвучила вопросы для саммита «нормандской четверки» в Париже

Во время "нормандского саммита" в Париже президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить возвращение военнопленных, прекращение огня по всей линии фронта и восстановление контроля Киева над украинско-российской границей.
РИА Новости вчера в 09:46
Здоровье

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Lenta.ru 27 ноября в 15:32
Политика

Турецкая газета назвала Россию стихийным бедствием для Запада

Россия, Турция и Китай являются «стихийным бедствием», угрожающим Западу во главе с США, заявила турецкая газета Sabah.
Известия вчера в 23:03
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM вчера в 02:15
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости вчера в 22:32
Происшествия

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Армия и оружие

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите от «угрозы России»

Mohssen Assanimoghaddam / Global Look Press Представитель Турции при НАТО отказался подписать документ, который предполагает предоставление помощи Польше и странам Прибалтики в случае "нападения со стороны РФ".
РЕН ТВ 26 ноября в 12:18
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Коммерсантъ вчера в 21:16
Армия и оружие

Россия впервые поставила Габону оружие

РИА Новости вчера в 14:26
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости вчера в 07:36
Космос

ОАЭ решили запустить спутник Falcon Eye 2 на российской ракете

Для запуска разведывательного спутника Falcon Eye 2 ОАЭ выбрали российский «Союз-СТ».
News.ru 27 ноября в 14:31
Энергетика

Китайские эксперты оценили значение газопровода «Сила Сибири»

Поставки российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» позволят усилить энергетическую безопасность КНР, пишет газета China Daily, приводя мнение китайских аналитиков.
Взгляд.ру вчера в 23:51
Общество

В России ввели новые льготы для жителей села

Жители российских сёл с 2020 года смогут получать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, следует из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Агробук вчера в 22:32
Политика

Вступили в силу новые правила пересечения границы в Донбассе

Государственная пограничная служба Украины заявила о новом порядке пересечения линии соприкосновения в Донбассе, сообщает телеканал "Звезда".
Радио Sputnik вчера в 06:07
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное