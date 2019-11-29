Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЭксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Социальная инженерия может иметь множество форм. Широко известны схемы, при которых жертв вынуждают раскрывать логины, пароли, данные банковских карт, осуществлять переводы через банкоматы и мобильные приложения. Развиваются и новые формы, отмечает Group-IB.
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Кибермошенники сбавили обороты

Коммерсантъвчера в 23:01

Русские хакеры переключились с российских банков на иностранные

РБКвчера в 23:00

Эксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Российская газетавчера в 23:00

Цена данных магнитных полос карт банков РФ на «черном рынке» выросла в 1,5 раза

ПРАЙМвчера в 23:15

Финансовый фишинг в России стал гораздо менее выгодным

Ведомости00:04

Group-IB: киберпреступлений в России стало меньше

Телеканал 360°00:05

Исследование: в России социальная инженерия оказалась эффективнее хакерских атак

Банки.рувчера в 23:02
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Технологии

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Спорт

Станислав Поздняков: «Не может быть и речи о нейтральном флаге»

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков опроверг предположения о том, что российская команда может выступить на Олимпиаде-2020 под нейтральным флагом.
Матч ТВ вчера в 06:41
Политика

Рейтинг Зеленского ускоряет падение

На падении рейтинга Зеленского сказалось тяжёлое социально-экономическое положение широких масс украинцев.
ИА REX вчера в 03:30
Хоккей

Гусев признан первой звездой матча «Монреаль» — «Нью-Джерси»

Газета.Ru вчера в 23:29
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Политика

Глава МИД Чехии сообщил причину задержки чешской делегации в Москве

После 10-часового ожидания в аэропорту самолету с чешской делегацией не был разрешен отлет, поэтому министр сельского хозяйства принял решение о прекращении рабочей поездки и возвращении в Прагу, сообщал ранее пресс-секретарь минсельхоза.
РИА Новости вчера в 22:31
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Известия вчера в 16:22
Шоу-бизнес

Евгений Алдонин опубликовал первое фото новорожденной дочери

Второй брак Евгения Алдонина длится уже пять лет. На днях жена Ольга подарила ему второго ребенка — дочь, которую назвали Анжеликой.
StarHit.ru вчера в 13:00
Шоу-бизнес

Пожилая жена Гогена Солнцева госпитализирована

Супруга шоумена Гогена Солнцева серьезно больна, сообщает издание "Собеседник".
Газета.Ru 27 ноября в 09:39
Футбол

Геннадий Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Потом начал проситься, чтобы его отпустили.
Sportbox.RU вчера в 11:04
Общество

Минтруд РФ пояснил невозможность сделать выходным 31 декабря

В 2019 году централизованно сделать 31 декабря в России выходным днём уже не получится.
REGNUM 00:16
Общество

«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости 27 ноября в 07:05
Культура

Пресняков-старший предложил отправить Панайотова на «Евровидение-2020»

Пресняков-старший согласился с мнением профессионалов, что на «Евровидение» должен ехать певец Александр Панайотов, у которого не получается попасть на песенный конкурс с 2005 года.
Телеканал 360° 27 ноября в 14:21
Политика

«Нафтогаз» обвинил Германию в «удушении Украины»

Запуск «Северного потока - 2» приведет к экономическому удушению Украины и поставит под угрозу стабильность поставок в Европу.
ТК Звезда вчера в 06:38
Политика

Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом

Президент США Дональд Трамп прилетел в Афганистан с необъявленным визитом, чтобы посетить американских военнослужащих по случаю Дня благодарения.
RT на русском вчера в 14:08
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК вчера в 17:30
Политика

На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана

РИА Новости вчера в 17:03
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM вчера в 02:15
Транспорт

Мэрия Москвы назвала ответственного за перебои в работе МЦД

Ликсутов отметил несколько основных проблем, выявленных в первые дни работы МЦД, которые привели к введению с 25 ноября бесплатного проезда по диаметрам.
РБК вчера в 22:07
Общество

Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России

Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.
RT на русском вчера в 06:56
Здоровье

Названа безопасная доза алкоголя для мужчин и женщин

Без значительного вреда для здоровья женщинам следует выпивать не более 12 г чистого алкоголя в день, а мужчинам — не больше 24 г. К такому мнению пришли немецкие ученые, пишет Focus.
Известия 27 ноября в 23:08
Единоборства

Стала известна сумма гонораров за бой Емельяненко с Кокляевым

Ранее Емельяненко и Кокляевым был подписан контракт, в котором говорится, что поединок будет проведен по правилам бокса - в боксерских перчатках четыре раунда, пишет "Чемпионат.com".
Кривое-зеркало.ру вчера в 22:53
Политика

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости 27 ноября в 20:08
Общество

Пермь заняла 22 место по качеству жизни среди городов России

КП - Пермь 27 ноября в 01:33
Здоровье

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Lenta.ru 27 ноября в 15:32
Футбол

Дзюба сравнил матч со «Спартаком» с войной

RT на русском вчера в 01:42
Здоровье

Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу

Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.
Национальная служба новостей 27 ноября в 06:29
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина заявила, что не жалеет о браке с экс-королем Малайзии

Оксана Воеводина сказала, что не жалеет о браке с Мухаммадом V. Слова российской модели приводит сайт KP.RU.
Пятый канал 27 ноября в 03:09
Политика

В Бундестаге дали Украине совет по сохранению транзита газа

Для сохранения роли транзитера газа Киеву следует вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Взгляд.ру вчера в 23:44
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