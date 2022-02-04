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Эксперты IIF усомнились в возможности полноценной замены SWIFT российской СФПС

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Система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), российский аналог международной платежной системы SWIFT, не готова к реальному использованию в случае санкций.
Lenta.ru
Российские платежные системы не обладают достаточным международным охватом для того, чтобы компенсировать отключение от международных провайдеров, говорится в исследовании Institute of International Finance (IIF).
Коммерсантъ
«Процесс увеличения доли операций, проводимых в системе, вероятно, займет время, однако критической слабостью остается именно недостаток международных связей и ограничения на проведение трансграничных операций»,— указали эксперты.
Коммерсантъ
В случае отключения проблемы возникнут в том числе с поставками углеводородов, экспорт которых из РФ приближается к $100 млрд: эксперты явно говорят о ситуации, в которой РФ сама не будет ставить ограничений на экспорт.
Коммерсантъ

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