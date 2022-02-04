Российские платежные системы не обладают достаточным международным охватом для того, чтобы компенсировать отключение от международных провайдеров, говорится в исследовании Institute of International Finance (IIF).
«Процесс увеличения доли операций, проводимых в системе, вероятно, займет время, однако критической слабостью остается именно недостаток международных связей и ограничения на проведение трансграничных операций»,— указали эксперты.
В случае отключения проблемы возникнут в том числе с поставками углеводородов, экспорт которых из РФ приближается к $100 млрд: эксперты явно говорят о ситуации, в которой РФ сама не будет ставить ограничений на экспорт.
Карантин для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, будет отменен из-за особенностей эпидемического процесса "омикрон"-штамма, ограничительные меры теряют смысл, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 февраля прокомментировала утверждения замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о якобы организованной Москвой «утечке» в СМИ письменных ответов Вашингтона и Брюсселя на российские инициативы по гарантиям безопасности.
Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, сообщил, что российская фигуристка Камила Валиева выступит в короткой программе на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).
Освоение белорусскими военными современной военной техники, привезенной из России, является основной целью совместных учений «Союзная решимость», заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу, передает БелТА.
Российские компании подготовили «очень хорошие новые решения» по поставкам в Китай углеводородов, заявил президент России Владимир Путин в Пекине, куда приехал на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и церемонию открытия зимних Олимпийских игр.