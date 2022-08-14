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Эксперты ИКАР спрогнозировали рекордный урожай зерновых в России

Директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что в 2022 году урожай зерновых в России может достигнуть рекордных 145 млн тонн, передает ТАСС.
Газета.Ru
По данным Росстата, опубликованным в феврале, в 2021 году урожай зерновых в РФ составил 121,3 млн тонн.
ТАСС
В странах Запада ожидается более низкий, чем обычно, урожай, из-за проблем с удобрениями во время посевной.
ИА Красная Весна
С начала года мировые цены на пшеницу и кукурузу существенно выросли.
ТАСС

Подробнее о событии

Российские аграрии могут собрать рекордный урожай зерновых в 2022 году
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Эксперт сообщил, что в России в 2022 году прогнозируется рекордный урожай зерновых
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