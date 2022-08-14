Газета.RuЭксперты ИКАР спрогнозировали рекордный урожай зерновых в РоссииДиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что в 2022 году урожай зерновых в России может достигнуть рекордных 145 млн тонн, передает ТАСС.Газета.RuПо данным Росстата, опубликованным в феврале, в 2021 году урожай зерновых в РФ составил 121,3 млн тонн.ТАССВ странах Запада ожидается более низкий, чем обычно, урожай, из-за проблем с удобрениями во время посевной.ИА Красная ВеснаС начала года мировые цены на пшеницу и кукурузу существенно выросли.ТАССЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНТелеканал 360°РидусПодробнее о событииРоссийские аграрии могут собрать рекордный урожай зерновых в 2022 годуФАН03:33Эксперт сообщил, что в России в 2022 году прогнозируется рекордный урожай зерновыхТАСС02:37Самое цитируемоеИнститут конъюнктуры аграрного рынка спрогнозировал рекордный урожай зерновых в РФЯмал-Медиа03:23В России в 2022 году прогнозируется рекордный урожай зерновыхБИЗНЕС Online02:55Эксперты ИКАР спрогнозировали рекордный урожай зерновых в РоссииГазета.Ru03:21Глава ИКАР заявил, что в этом году аграрии России соберут рекордный урожай зерновыхТелеканал 360°02:42В России ожидается «абсолютно рекордный» урожай зернаРидус02:38Показать ещёОценить131Поделиться