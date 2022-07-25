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Эксперты ITPC предупредили о зависимости России от иностранных тестов на ВИЧ

Тестирование на ВИЧ в России проводится бесплатно.
Ведомости
Если пациенты с ВИЧ принимают терапию больше года и не меняли схему лекарств, исследование на вирусную нагрузку и иммунный статус проводятся два раза в год.
РБК
Несмотря на прирост пациентов, общее количество закупленных тестов на определение вирусной нагрузки, иммунный статус и резистентность не выросло: в 2020 году было закуплено 2 322 268 тестов, в 2021-м — 2 317 408.
РБК
По данным ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, в конце 2021 года в России проживали 1,1 млн ВИЧ-инфицированных, терапию получал 660 821 пациент.
Forbes

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