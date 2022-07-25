Несмотря на прирост пациентов, общее количество закупленных тестов на определение вирусной нагрузки, иммунный статус и резистентность не выросло: в 2020 году было закуплено 2 322 268 тестов, в 2021-м — 2 317 408.
Заявление бывшего вице-президента США Альберта Гора о «сломанной демократии» и слова бывшего главы Белого дома Дональда Трампа о наличии только двух гендеров являются революционными, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram.
Уголовное дело завели на Украине против 26 сотрудников управления МВД в Херсонской области за то, что они добровольно согласились работать в правоохранительном органе после ее перехода под контроль РФ, сообщили в офисе украинского генпрокурора.