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Эксперты ITPC предупредили о зависимости России от иностранных тестов на ВИЧ

Тестирование на ВИЧ в России проводится бесплатно.
Ведомости
«Субсидия из федерального бюджета, поступив в региональный бюджет, становится средствами регионального бюджета», — уточнил Федоров.
РБК
По данным последнего, к концу 2021 года в России проживали 1,1 млн ВИЧ-инфицированных, терапию получал 660 821 пациент.
РБК
Среди тестов на иммунный статус 97% закупок приходится на Beckman Coulter, BD Biosciences и Abbott.
Ведомости

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Эксперты ITPC: Россия зависит от иностранных тестов на ВИЧ
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