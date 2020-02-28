Экономика
ГЛАС.RUЭксперты «Morgan Stanley» предсказывают рост экономики РФ
По мнению «Morgan Stanley», рост экономики РФ составит +1,9% ВВП в текущем году, а в 2021 - 2,2% роста ВВП, пишут "РИА Новости". Также стимулирует рост переход экономической политики из режима «стабильности», в режим «ускорения роста».
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Футбол
Матч «Хоффенхайм» — «Бавария» был прерван из-за беспорядков на трибуне
Футбольный матч 24-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" – "Бавария" был прерван из-за беспорядков, возникших на трибуне болельщиков мюнхенского клуба, сообщается в официальном Twitter "Баварии".
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Рамзан Кадыров дал характеристику Александру Емельяненко
Лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался в адрес Александра Емельяненко, рассказав о его положительных качествах, а также поделился впечатлениями от совместной тренировки и спарринга с российским тяжеловесом.
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Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана
Начало войны Турции с Сирией на фоне обострения ситуации в Идлибе станет ловушкой для Анкары и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, говорится в полученном РИА Новости решении ЦИК турецкой партии Vatan ("Родина").
Происшествия
В Крыму задержан лжесотрудник ФСБ
В Крыму задержали лжесотрудника ФСБ, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры региона.
Происшествия
Второклассник умер во время урока в Магнитогорске
В пятницу, 28 февраля, во время урока в 12-й школе Магнитогорска скончался ученик второго класса.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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На Кубани почти у 70 человек заподозрили коронавирус
В Краснодарском крае почти у 70 человек подозревают коронавирус, все они находятся под непрерывным наблюдением.
Общество
В Анкаре напали на трех сотрудников Sputnik Турция
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.
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МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Технологии
Facebook Messenger получит переработанный интерфейс
По сообщениям сетевых источников, популярное приложение для обмена сообщений Facebook Messenger получит обновлённый дизайн интерфейса, который упростит процесс взаимодействия с мессенджером.
Общество
В Ирландии и Люксембурге выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Ирландии и Люксембурге выявлены первые случаи заболевания новым коронавирусом COVID-2019.
Религия
Православные верующие празднуют Прощеное воскресенье
У православных верующих наступает праздник Прощеное воскресенье.
Здоровье
В Германии воспитательница детсада заразила коронавирусом четверых детей
Четверо детей заразились коронавирусом в немецком городе Бонне, сообщили городские власти 29 февраля, передает DW.
Политика
Оппозиционная партия Словакии лидирует в парламентских выборах
Словацкая оппозиционная партия «Обычные люди» (OLANO) заняла лидирующие позиции на парламентских выборах в стране, согласно данным экзит-полла, 1 марта сообщает словацкий телеканал Markiza.
Общество
Ряд законов вступили в силу в России с 1 марта
С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Происшествия
Полицейские задержали 70 человек в одной из кальянных Москвы
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«Спартак» обыграл «Динамо» в РПЛ
Спорт
Большунов пропустит эстафету на этапе КМ в Лахти
Лидер общего зачёта Кубка мира россиянин Александр Большунов не примет участия в эстафетной гонке на этапе в финском Лахти.
Происшествия
Три ребенка пострадали в ДТП с автобусом под Ульяновском
Трое детей пострадали в результате аварии с участием автобуса под Ульяновском.
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Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов
Электронные сигареты изменили микрофлору рта вейперов. Об этом заявили американские биологи в научном издании iScience.
Политика
Украина ужесточила для своих граждан правила поездок в Россию
Украина ужесточила правила поездок в Россию для своих граждан.