Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUЭксперты «Morgan Stanley» предсказывают рост экономики РФ

По мнению «Morgan Stanley», рост экономики РФ составит +1,9% ВВП в текущем году, а в 2021 - 2,2% роста ВВП, пишут "РИА Новости". Также стимулирует рост переход экономической политики из режима «стабильности», в режим «ускорения роста».
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Аналитики Morgan Stanley рассказали, что будет с российской экономикой

РИА Новостивчера в 00:00

Эксперты «Morgan Stanley» предсказывают рост экономики РФ

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