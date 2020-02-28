Экономика
ГЛАС.RUЭксперты «Morgan Stanley» предсказывают рост экономики РФ
По мнению «Morgan Stanley», рост экономики РФ составит +1,9% ВВП в текущем году, а в 2021 - 2,2% роста ВВП, пишут "РИА Новости". Также стимулирует рост переход экономической политики из режима «стабильности», в режим «ускорения роста».
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Армия и оружие
В Минобороны Турции отвергли вооруженное противостояние с РФ в Сирии
Турция не ставит цель начать вооруженное противостояние с Российской Федерации на территории Сирии.
Армия и оружие
Сирийская армия закрыла небо над Идлибом
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Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Политика
Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским
Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
Авто
В России заработал новый ГОСТ для раритетных автомобилей
Сегодня, 1 марта, в России вступил в силу новый ГОСТ для раритетных автомобилей и мотоциклов, утвержденный Росстандартом в конце ноября 2019 года.
Армия и оружие
Уничтожение Турцией «Панциря-С1» в Сирии попало на видео
Уничтожение Турцией зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства в северо-западной части Сирии попало на видео.
Общество
Борис Джонсон объявил о помолвке
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Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах
На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах прошла гонка преследования на 12,5 км у мужчин.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
Спорт
Большунов, вероятно, пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Лахти
Тренер российских лыжников Юрий Бородавко сообщил, что лидер сборной Александр Большунов, скорее всего, пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Лахти.
Экономика
Россия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин
Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.
Авто
Maserati тестирует новый суперкар Maserati MC20 в Италии
В сети появились фотографии нового суперкара известной компании Maserati, которого производитель вывел на тесты у себя на Родине - в Италии, сообщает Shraibikus News.
Космос
Астрономы обнаружили в созвездии Льва пригодную для жизни экзопланету
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Общество
В Никола-Ленивце прошли проводы Масленицы
На территории арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области на Масленицу сожгли мост, возведённый из сухостоя, соломы и деревянного строительного мусора.
Политика
Поклонская оценила ужесточение правил въезда в Россию для украинцев
С 1 марта граждане Украины могут въезжать в Россию только по загранпаспорту.
Политика
Косачев прокомментировал нападение на сотрудников Sputnik Турция
"Необходимо потребовать от турецких властей оперативного расследования инцидента, привлечения виновных к ответственности, а также принятия исчерпывающих мер по обеспечению безопасности всех российских представительств в Турции и их сотрудников, вне зависимости от гражданства", - сказал сенатор.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Общество
Названы лидирующие по числу браков регионы России
Здоровье
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
Общество
В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Шоу-бизнес
Новое шоу Собчак «Док-ток» не снискало популярности у зрителей
Программа может стать популярной с одним ведущим и не иметь рейтингов с другим.
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
Экономика
Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи с ростом цен на молочную продукцию в республике.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Транспорт
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).