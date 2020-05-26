Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЭксперты НКР не исключили новый передел нефтяного рынка после сделки ОПЕК++

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Новый передел нефтяного рынка возможен после окончания в первом квартале 2022 года сделки по сокращению добычи странами ОПЕК++, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.
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