Черная металлургия испытывает трудности из-за нарушенной логистики и выросшей налоговой нагрузки, а телекоммуникационный сектор столкнулся с риском износа критической инфраструктуры на фоне ограничения поставок в Россию.
Россия в целом самостоятельно покрывает потребности внутреннего рынка в базовом продовольствии, доля импортных продуктов питания для конечного потребления устойчиво снижается в последние годы, отмечается в исследовании.
В городе Золочев (Львовская область) крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов к оружию, переданному Украине странами НАТО, в том числе к американским 155-мм гаубицам M777, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Жители Запорожской области добровольно начали формировать списки для батальонов, которые в случае необходимости будут защищать освобожденные территории, сообщил в среду глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала "Соловьев Live".
"В ночь с 13 на 14 июня 2022 года при исполнении воинского долга оборвалась жизнь военного журналиста полковника Сергея Постнова, начальника группы информационного реагирования 1-го отдела департамента по взаимодействию со средствами массовой информации Росгвардии", — говорится в некрологе.