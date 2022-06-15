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Эксперты НКР оценили влияние санкций на разные отрасли экономики

По оценке авторов, различные отрасли российской экономики оказались по-разному готовы к работе в условиях внешнего давления.
Lenta.ru
Основные сложности в отрасли связаны с логистикой, а также с увеличением налоговой нагрузки, которое произошло во время пандемии.
РБК
Черная металлургия испытывает трудности из-за нарушенной логистики и выросшей налоговой нагрузки, а телекоммуникационный сектор столкнулся с риском износа критической инфраструктуры на фоне ограничения поставок в Россию.
Lenta.ru
Россия в целом самостоятельно покрывает потребности внутреннего рынка в базовом продовольствии, доля импортных продуктов питания для конечного потребления устойчиво снижается в последние годы, отмечается в исследовании.
РБК

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Эксперты назвали наиболее пострадавшие от санкций отрасли российской экономики
Lenta.ru05:14
Эксперты оценили влияние антироссийских санкций на отрасли экономики
Национальная служба новостей04:32
Эксперты НКР оценили влияние санкций на разные отрасли экономики
РБК02:00
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