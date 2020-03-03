Энергетика
Вести.RuЭксперты ОПЕК+ рекомендуют более масштабное сокращение добычи
Эксперты ОПЕК + рекомендовали министрам нефти рассмотреть возможность более масштабного сокращения добычи, поскольку коронавирус наносит больший урон мировой экономике, пишет Bloomberg.
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Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти из-за коронавируса
Экономика сегоднявчера в 14:07
Нефть дешевеет из-за слишком скромных рекомендаций ОПЕК+ по сокращению добычи
Profinance.ruвчера в 14:58
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