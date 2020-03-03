Энергетика

Вести.RuВести.RuЭксперты ОПЕК+ рекомендуют более масштабное сокращение добычи

Эксперты ОПЕК + рекомендовали министрам нефти рассмотреть возможность более масштабного сокращения добычи, поскольку коронавирус наносит больший урон мировой экономике, пишет Bloomberg.
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Техкомитет ОПЕК рекомендовал сократить добычу на 1 млн б/с

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