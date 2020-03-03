Энергетика
Вести.RuЭксперты ОПЕК+ рекомендуют более масштабное сокращение добычи
Эксперты ОПЕК + рекомендовали министрам нефти рассмотреть возможность более масштабного сокращения добычи, поскольку коронавирус наносит больший урон мировой экономике, пишет Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Нефть дешевеет из-за слишком скромных рекомендаций ОПЕК+ по сокращению добычи
Profinance.ruвчера в 14:58
Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти из-за коронавируса
Экономика сегоднявчера в 14:07
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 06:58, Ашберн
Комментарии
Энергетика
В Литву прибыл танкер с нефтью для Белоруссии
Футбол
Сегодня «Спартак» сыграет против ЦСКА в Кубке России
В рамках четвертьфинальной стадии Кубка России «Спартак» примет своих главных соперников - ЦСКА.
Общество
Голикова сообщила Путину о поправках об ограничении цен на лекарства
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина сообщила о предложенных депутатами Госдумы поправках, предусматривающих возможность заморозки цен на лекарственные препараты, по которым цена не регулируется, в течение 90 дней.
Авто
BMW обновила свой фирменный логотип
BMW обновила свой фирменный логотип, который сохранил круглую форму, но при этом в нем нет заливки внешнего круга и отличается шрифтовое начертание букв.
Происшествия
Ректора Воронежского опорного университета отправили под арест
Ректор Воронежского государственного технического (опорного) университета Сергей Колодяжный отправлен под стражу до 28 апреля.
Наука
Китайские ученые выявили у коронавируса два подтипа
Мутация китайского коронавируса вызвала к жизни два подтипа смертельно опасной инфекции.
Происшествия
ТАСС: против владельца сети «Тарас Бульба» возбудили новое дело
Следователи возбудили новое уголовное дело против владельца сети ресторанов «Корчма "Тарас Бульба"» Юрия Белойвана, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Общество
Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
Заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой освобожден от должности, об этом со ссылкой на подписанное распоряжение главы правительства Михаила Мишустина сообщило профильное издание «Медвестник».
Политика
Путин: фейки о масштабах коронавируса в России поступают из-за границы
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что, по данным ФСБ, основная часть фейков в социальных сетях о масштабах распространения коронавируса в России поступает из-за границы.
Футбол
Хавбек «Зенита» Оздоев рассказал о критике тренеров
Полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев рассказал о критике тренеров за отсутствие ударов по воротам из выгодных позиций.
Армия и оружие
В Сирии погибли двое турецких военных
Два турецких военнослужащих погибли, еще шесть солдат получили ранения в сирийской провинции Идлиб.
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею может пройти в сокращенном формате
Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола заявил, что в IIHF рассматривают вариант проведения чемпионата мира 2020 года в усеченном формате из-за коронавируса.
Армия и оружие
Су-57 не собьет F-22 с большого расстояния
Су-57 не сможет сбить F-22 или F-35 за несколько сотен километров.
Происшествия
Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус
Из больницы в подмосковном Домодедово сбежал мужчина, который вернулся из Италии с симптомами вызванного коронавирусом заболевания.
Происшествия
В подмосковном детском саду дети отравились крысиным ядом
Пять детей в детском саду Подмосковья съели оставленный без присмотра крысиный яд, передает "Интерфакс" со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета Ольгу Врадий.
Армия и оружие
ЦПВС: террористы попытались применить химоружие в Идлибе
«3 марта 2020 года в ходе ответных действий подразделений сирийских правительственных войск против террористов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»* в восточной части зоны деэскалации «Идлиб» получены неопровержимые доказательства неудавшейся провокации с использованием химического оружия», — говорится в сообщении.
Экономика
Путин объяснил падение доходов россиян снижением цен на нефть
Президент России Владимир Путин объяснил снижение доходов населения тем, что на мировом рынке упали цены на энергоносители.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям прилетели в Дублин и посетили Музей пива
Вчера Кейт Миддлтон и принц Уильям начали трехдневный тур по Ирландии — герцог и герцогиня Кембриджские прилетели в Дублин утром, а уже днем посетили первые официальные мероприятия.
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Политика
Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
Российского полицейского заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
В Лениногорске (Республика Татарстан) полицейского заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки.
Армия и оружие
Атомную подлодку «Князь Владимир» передадут флоту до Дня Победы
Предположительно, флот получит новинку уже в следующем месяце. Атомную подлодку "Князь Владимир" передадут флоту до Дня Победы.
Политика
Путин внес в Госдуму свои поправки к Конституции РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу свои поправки ко второму чтению проекта об изменении Конституции, передает Федеральное агентство новостей.
Общество
Матвиенко назвала «безобразием» работу алтайского транспорта
Спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко назвала эту ситуацию «безобразием».
Авто
Кроссовер Cupra Formentor представлен официально
Марка Cupra – суббренд компании Seat – представила свою первую самостоятельную модель.
Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Общество
РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР
РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Наука
Выяснилось, что попугаи понимают основы теории вероятностей
Птицы смогли правильно оценить относительную вероятность того, что человек вытянет необходимую палочку.