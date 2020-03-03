Общество Голикова сообщила Путину о поправках об ограничении цен на лекарства Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента Владимира Путина сообщила о предложенных депутатами Госдумы поправках, предусматривающих возможность заморозки цен на лекарственные препараты, по которым цена не регулируется, в течение 90 дней.

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Политика Путин внес в Госдуму свои поправки к Конституции РФ Президент Российской Федерации Владимир Путин внес в Государственную думу свои поправки ко второму чтению проекта об изменении Конституции, передает Федеральное агентство новостей.

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