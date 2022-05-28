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Эксперты РАН заявили об искусственном занижении курса рубля в 2018–2021 годах

Курс российского рубля искусственно занижался в 2018–2021 годах — до периода введения западных санкций против России, говорится в ежеквартальном прогнозе Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.
Коммерсантъ
По оценке экономистов, золотой серединой сейчас является курс в диапазоне 60–65 руб. за доллар.
РБК
До введения западных санкций, курс был занижен из-за действия бюджетного правила о пополнении Фонда национального благосостояния из нефтегазовых доходов, говорится в материале.
РИА Новости
Из-за сжатия импорта при действующих ограничениях на использование резервных валют Центробанком и Минфином возникает проблема с избытком предложения на внутреннем рынке валюты, что приводит к укреплению курса рубля.
РБК

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Экономисты Академии наук назвали диапазон от 60 до 65 рублей равновесным курсом на рынке
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РБК02:00
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