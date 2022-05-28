Курс российского рубля искусственно занижался в 2018–2021 годах — до периода введения западных санкций против России, говорится в ежеквартальном прогнозе Института хозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.
Из-за сжатия импорта при действующих ограничениях на использование резервных валют Центробанком и Минфином возникает проблема с избытком предложения на внутреннем рынке валюты, что приводит к укреплению курса рубля.
"Банк России вновь снизил процентную ставку, что позволило нам также снизить ставки по потребительским и жилищным кредитам для всех категорий клиентов", - заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв, слова которого приводятся в сообщении.