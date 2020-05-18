Москва, 18 мая 2020, 09:37 — REGNUM Жители России могут быть практически полностью уверены, что, приобретая в магазинах креветки, они получат качественный морепродукт. Как показало повторное исследование, проведённое Роскачеством, большая часть такой продукции на российском рынке — безопасная.

Общество В Ростовской области продолжают действовать ограничения Губернатор Ростовской области Василий Голубев пока не отменил действующие в регионе ограничения на работу ряда бытовых услуг, магазинов непродовольственных товаров, а также на занятия физической культурой. 247

Здоровье В Московской области примерно две тысячи медиков заразились SARS-CoV-2 Красногорск, 18 мая 2020, 08:17 — REGNUM Примерно у двух тысяч медиков Подмосковья выявлено заражение новой коронавирусной инфекцией, и 16 человек скончались от COVID-19. 64

Общество В России за сутки выявлено 8926 заразившихся коронавирусом, всего — 290 678 Общее число зараженных достигло 290 678. За сутки от коронавируса умер 91 человек, общее число смертей достигло 2722.

Общество В Екатеринбурге в следственном изоляторе ввели карантин Екатеринбург, 18 мая 2020, 10:24 — REGNUM В следственном изоляторе № 1 города Екатеринбурга введён карантин, из-за выявленного у сотрудника СИЗО нового вирусного заболевания.

Армия и оружие В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре» Вашингтон, 18 мая 2020, 08:22 — REGNUM Американское издание We Are the Mighty назвало создаваемый в России новейший многоцелевой экраноплан А-050 «Чайка» новым «Каспийским монстром» наподобие ракетного корабля подобного типа проекта «Лунь». 1K

Общество Еще 1 423 пациента вылечились от коронавируса в Москве В столице еще 1 423 пациента вылечились после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. 369

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 1,9K

Политика В Пуэрто-Рико пройдет референдум о вхождении в состав США Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед 16 мая подписала закон об окончательном определении политического статуса территории, который предусматривает референдум о вхождении в состав США. 312

Общество Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции». 953

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Происшествия СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка» Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление. 6,3K

Путешествия Турция с 20 мая открывает границы для россиян Для иностранных туристов Турция откроет границы с 20 мая. В страну будут пускать только граждан 31 государства. 3

Финансы Рубль опустился к доллару и евро Курс рубля опускается к доллару и евро на открытии торгов 18 мая. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. 34

Экономика Американские миллиардеры готовятся к худшему и избавляются от акций Другой миллиардер, создатель инвестиционного фонда Appaloosa Management Дэвид Теппер, заявил в интервью телеканалу CNBC, что только один раз в истории цены на акции американских компаний были более завышенными по сравнению с их справедливой стоимостью, чем сейчас, — и это было в далеком 1999 году, как раз в преддверии знаменитого "кризиса доткомов", который обвалил американские рынки. 7

Энергетика «Транснефть» предложила повысить тарифы на прокачку нефти "Транснефть" предложила не снижать, а повысить ее тарифы на прокачку нефти, это будет выгоднее государству, говорится в материалах монополии. 1