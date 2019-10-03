Общество
REGNUMЭксперты Роскачества проверили лапшу быстрого приготовления
Российская система качества (Роскачество) исследовала лапшу быстрого приготовления по 170 показателям качества и безопасности, сообщается 3 октября на сайте организации. В исследование вошли 17 наиболее популярных торговых марок, 14 из которых произведены в России.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте отмечается, что ни одна торговая марка не может претендовать на российский Знак качества, так как во всех товарах обнаружили несоответствия требованиям.Коммерсантъ03:36
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Роскачество развеяло мифы об отсутствии настоящего мяса в лапше быстрого приготовления
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