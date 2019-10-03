с чего всё началось

Российская система качества (Роскачество) исследовала лапшу быстрого приготовления по 170 показателям качества и безопасности, сообщается 3 октября на сайте организации. В исследование вошли 17 наиболее популярных торговых марок, 14 из которых произведены в России.

Политика Путин оценил выступление Греты Тунберг Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.

Происшествия Олимпийская чемпионка Сотникова отдала 2 млн рублей за колдовство Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова стала жертвой интернет-мошенников, предлагающих оккультные услуги.

Политика Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера» Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Единоборства Кокляев извинился за свое поведение после конфликта с Емельяненко Известный пауэрлифтер Михаил Кокляев после конфликта с Александром Емельяненко извинился за свое поведение.

Шоу-бизнес Ивлеева рассказала Урганту о своей свадьбе с Элджеем Популярный российский блогер и телеведущая Настя Ивлеева в шоу «Вечерний Ургант» рассказала о свадьбе с рэпером Элджеем.

Авто Минпромторг предложил не менять утильсбор для подержанных автомобилей Российское ведомство предложило не повышать утильсбор для подержанных легковых машин (старше 3 лет), а также для большинства подержанных коммерческих авто.

Происшествия В Москве после многочасовой погони задержан сын вице-президента МТС Столичные полицейские после погони задержали утром в четверг сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова.

Политика Путин отправил в отставку главу ФСИН Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадия Корниенко.

ЖКХ Названы способы сэкономить на оплате отопления в России В целях экономии на услугах ЖКХ эксперты рекомендуют устанавливать индивидуальные счетчики отопления, позволяющие регулировать температуру батарей в квартирах домов, сообщают РИА Новости.

Политика Казанский Кремль ответил Соловьеву, оскорбившему татарстанца Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала резкий выпад федерального ведущего Владимира Соловьева, который накануне, в эфире одной из радиостанций, назвал татарстанца «мразью».

Здоровье В онкоцентре Блохина подписали четыре заявления об увольнении Руководство Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина подписало четыре из пяти поданных сотрудниками заявлений об увольнении.

Политика «Нафтогаз» не станет продлевать договор на транзит российского газа Продление договора на транзит российского газа в Европу не понадобится, об этом сообщил исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко.

Политика Владельца «112 Украина» и NewsOne обвинили в финансировании терроризма Владельцу телеканалов «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку предъявлены обвинения по статье о финансировании терроризма и легализации средств, передает ТАСС.

Футбол Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.

Политика Соловьев отчитал украинского журналиста Гордона Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на видеообращение украинского журналиста Дмитрия Гордона и опубликовал отрывок из своей телепередачи в инстаграме.

Культура Объявлены лауреаты национальной телевизионной премии ТЭФИ В Москве состоялась торжественная церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ.

Экономика Жителей России предупредили о росте цен на продукты питания В России рост цен на продукты питания по итогам 2019 года составит 3−3,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Шоу-бизнес Рэпер Гуф утверждает, что с Кети Топурией не ссорился Сам же рэпер в одной из последних программ «Осторожно, Собчак!», немного приоткрыл завесу тайны над тем, каковы истинные отношения бывших возлюбленных сейчас.

Автоспорт Этап немецкой гонки DTM пройдет на «Игоре Драйв» в 2020 году Третий этап чемпионата DTM 2020 года пройдет с 29 по 31 мая на трассе "Игора Драйв", строительство которой в настоящий момент подходит к концу.