Общество

REGNUMREGNUMЭксперты Роскачества проверили лапшу быстрого приготовления

Российская система качества (Роскачество) исследовала лапшу быстрого приготовления по 170 показателям качества и безопасности, сообщается 3 октября на сайте организации. В исследование вошли 17 наиболее популярных торговых марок, 14 из которых произведены в России.
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 отмечается, что ни одна торговая марка не может претендовать на российский Знак качества, так как во всех товарах обнаружили несоответствия требованиям.
Коммерсантъ03:36

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