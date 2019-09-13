с чего всё началось

Роскачество обновило рейтинг смартфонов. Специалисты организации протестировали 23 новинки и добавили их в существующий список из 474 моделей. Результаты опубликованы в пятницу, 13 сентября, на сайте Роскачества.

Экономика Греф призвал готовиться к «сырьевому шоку» и падению цен на нефть Греф отметил, что в данной ситуации вопросы диверсификации экономики стоят не менее остро, "чем те проблемы, которые мы рассматривали как уже существующие".

Шоу-бизнес Собчак показала фото со свидетелями на свадьбе Ксения Собчак опубликовала фото со свидетелями на свадьбе с театральным режиссером Константином Богомоловым.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Политика Медведев раскрыл условия сокращения рабочей недели В настоящее время 76 процентов работодателей в России не рассматривают возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю.

Политика Оператор газопровода OPAL пока не ограничил доступ «Газпрому» Компания Opal Gastransport, которая является оператором газопровода OPAL, пока не ограничила мощность прокачки газа «Газпрома», так как не получила приказа от регулятора.

Шоу-бизнес У Анастасии Заворотнюк начался отек мозга Отек мозга начался на фоне серьезного онкологического заболевания – рака головного мозга.

Происшествия СК возбудил дело о мошенничестве с пенсионными накоплениями Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту мошенничества с пенсионными накоплениями граждан, ущерб оценивается в миллиарды рублей.

Происшествия Останки пропавшего 22 года назад человека нашли с помощью Google Earth Останки американца, пропавшего 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth. Об этом сообщает телеканал CNN.

Экономика Чубайс: в российской экономике сразу давят на газ и тормоз Роста не происходит из-за одновременного нажатия на педали газа и тормоза, заявил он 13 сентября в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

Происшествия Проткнувший бизнесмена карабином офицер ФСБ получил срок Ленинградский окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего офицера ФСБ Илью Кирсанова за насилие над бизнесменом во время обыска.

Музыка Noize MC в стихах назвал Шнурова «бездарным» Известный рэпер Noize MC, он же Иван Алексеев, в стихотворной форме высмеял творчество лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

Кино HBO готовит еще один приквел «Игры престолов» Если верить ресурсу Deadline, к уже находящимся в разработке проектам добавился еще один — HBO готовит приквел, который расскажет прошлом династии Таргариенов.

Политика Эрдоган назвал главную тему саммита России, Турции и Ирана Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.

Происшествия Воронежский пьяный общественник посадил малолетнего сына за руль Член совета по организации безопасности дорожного движения при губернаторе Воронежской области Александр Филимонов может лишиться места в совете после проведения в отношении него проверки.

Футбол Цорн объяснил, почему «Спартак» подал заявление в прокуратуру на фаната ЦСКА Малосолова Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн объяснил, почему клуб подал заявление в прокуратуру на известного болельщика ЦСКА Андрея Малосолова, который в соцсетях оскорбил бывшего форварда красно-белых Луиса Адриано.

Политика Песков предостерег иркутскую чиновницу от возвращения на работу Возвращение на работу руководителя пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич может вызвать вопросы к местным властям.

Наука Литий изогнул кремниевую микрорешетку Американские ученые изготовили метаматериал с помощью контролируемого электрохимического литирования (внедрения лития) на трехмерную микрорешетку из полимерного материала, слоев никеля и аморфного кремния.

Технологии В московском метро тестируют систему распознавания лиц Систему распознавания лиц для оплаты проезда тестируют в метрополитене Москвы без участия пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.

Армия и оружие На Украине объяснили невозможность объявить войну России Украина не может объявить войну России, поскольку та владеет ядерным оружием.

Происшествия В Тульской области в суде силой задержали адвоката В Тульской области в суде силой задержали адвоката из Москвы.

Транспорт РЖД запустят два ночных поезда из Москвы в Москву Поезда будут включать вагоны четырех типов: плацкартные, сидячие, купейные и СВ. Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово.

Происшествия Германия выдала России организовавшего налет на банк лидера ОПГ Германия экстрадировала в Россию предполагаемого организатора налета на банк, совершенного в Санкт-Петербурге в 2009 году.

Спорт Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.

Политика В Кремле отреагировали на слова Зеленского о санкциях против России Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле негативно оценили слова президента Украины Владимира Зеленского, который высказался за сохранение антироссийских санкций, передает РИА "Новости".