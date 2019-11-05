Энергетика
РосбалтЭксперты: Россия не сможет отказаться от транзита газа через Украину
России не удастся миновать территорию Украины для экспорта газа при сохранении спроса на «голубое топливо» в Европе к 2035 году, и полный отказ от транзита через украинскую территорию будет возможен только в случае радикального сокращения поставок российского трубопроводного газа на европейский рынок.
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 10:26, Ашберн
Экономика
Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний.
ТАСС 10:19
Общество
Роскомнадзор раскрыл детали иска россиянина на 100 триллионов рублей
Ранее житель Первомайского района Оренбургской области Виталий Снигур рассказал РИА Новости, что областное управление Роскомнадзора по решению суда закрыло его страницу в социальной сети "Одноклассники", после чего он подал в районный суд иск о возмещении компенсации морального вреда в размере 100 триллионов рублей.
РИА Новости 06:26
Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 07:35
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в срыве соглашения по отводу курдов в Сирии
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил власти США в срыве обязательств по отводу союзных коалиции курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии.
РБК 08:32
Политика
В Кремле прокомментировали срыв разведения сил в Донбассе
В Кремле глубоко обеспокоены срывом разведения сил в районе Петровского в Донбассе.
Свободная Пресса 06:00
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru вчера в 03:09
Игры
Red Dead Redemption 2 нельзя будет запустить на PC на «ультра»-настройках
В мире пока не существует видеокарты, способной запустить PC-версию игры Red Dead Redemption 2 на максимальных настройках графики.
REGNUM 03:49
Наука
Содержание жира у человека определили с помощью термографии
Исследователи из России и Франции создали цифровую модель распределения жира в организме человека, используя метод инфракрасной (ИК) термографии.
Индикатор 09:53
Авто
Skoda показала новую Octavia на официальном видео
Компания Skoda опубликовала тизер, в котором частично рассекречивает новое поколение Octavia.
Российская газета вчера в 10:20
Политика
Захарова отреагировала на запрет Эстонии пропустить российское судно
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на решение Таллина о недопуске в территориальные воды Эстонии российского судна "Академик Примаков".
Газета.Ru 06:45
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Авто
Новый кроссовер Toyota Raize оказался недешёвым
Постройку маленького, простого и доступного кроссовера для развивающихся стран Toyota доверила своей «дочке» Daihatsu.
Драйв 06:25
Спорт
Решение WADA по статусу РУСАДА может быть вынесено 9 декабря
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может вынести решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на внеочередном заседании исполкома 9 декабря.
ТАСС Спорт 09:34
Транспорт
Собянин утвердил названия пяти станций Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил названия 5 пересадочных станций Большой кольцевой линии метро (БКЛ), они получили те же наименования, что и станции радиальных линий, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы во вторник.
РИА Новости 06:17
Общество
Банк России выпустил серебряные монеты «Дед Мороз и лето»
В общей сложности выпущено три тысяч серебряных монет номиналом в три рубля, а также 450 тыс. в обычном исполнении и 50 тыс. - в цветном монет из недрагоценных металлов номиналом в 25 рублей.
Газета.Ru 04:44
Гаджеты
Adobe представила камеру с эффектами фотошопа
Adobe уже сделал коллаборацию с американской певицей Билли Айлиш.
Sostav.ru 09:45
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Общество
Компании в России не хотят платить за вывоз мусора
Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о том, что жители страны стали активнее оплачивать вывоз мусора.
Петербургский дневник 03:12
Шоу-бизнес
Актеру Василию Лановому стало плохо во время спектакля
Актер Василий Лановой почувствовал себя плохо на сцене во время спектакля «Последние луны», показ которого проходил 3 ноября.
iReactor 03 ноября в 20:47
Армия и оружие
В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии
Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.
REGNUM 05:53
Политика
Трамп предложил Мексике помощь в борьбе с наркокартелями
Президент Мексики Лопес Обрадор заявил, что готов обсудить помощь со стороны США, но считает, что она не потребуется, передает издание Milenio.
РИА Новости 10:10
Происшествия
СК завел дело из-за смерти подростка после удаления зуба в Москве
Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за информации о смерти в Москве подростка после посещения стоматолога.
РБК 09:01
Общество
Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
Lenta.ru 07:53
Происшествия
Опубликовано видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет опубликовал видео нападения на детский сад "Сказка" в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний мальчик.
ТАСС 03:30
Политика
Голикова: оптимизация здравоохранения во многих регионах провалилась
Заместитель председателя правительства России по вопросам социальной политики Татьяна Голикова назвала уровень здравоохранения в стране неудовлетворенным, передает «Московский Комсомолец».
Би-порт 03:27
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Происшествия
Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину
Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве, сообщается на сайте столичного главка СК.
РИА Новости 07:45
Здоровье
Новости недели: от анекдота Путина про бабушку стало не до смеха
Цена на квартиры вдвое разнится.
Московский Комсомолец вчера в 09:44