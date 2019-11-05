Общество
РБКЭксперты заявили о невозможности отказа от транзита газа через Украину
Почему нельзя отказаться от транзита газа через Украину При сохранении спроса на европейском рынке на российский газ в 2035 году на уровне не ниже показателей 2018 года (около 200 млрд куб. м) через Украину придется прокачивать не менее 41 млрд куб. м газа в год, поскольку остальные экспортные газопроводы не могут продолжительное время работать со 100-процентной загрузкой, считают аналитики ИПЕМ.
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Наука
Ученые нашли факторы, которые предсказывают личный успех
В новой работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, ученые впервые статистически измерили влияние различных черт личности и факторов на достижение успеха.
Naked Science 11:11
Общество
Анджелина Джоли снялась топлес для обложки модного журнала
Голливудская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли снялась топлес для обложки сдвоенного номера декабрь-январь американской версии глянцевого журнала Harper's Bazaar.
Lenta.ru 12:28
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» другой энциклопедией
Президент РФ Владимир Путин предложил заменить "Википедию" в России новой Большой российской энциклопедией в электронном виде.
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Происшествия
В Адыгее нашли тело убитой школьницы
РИА Новости 12:03
Шоу-бизнес
Беременная Оксана Самойлова впервые показала округлившийся живот
Интересно, что в описании к снимку Оксана призналась, что они с мужем сами не ожидали, что она забеременеет в четвёртый раз.
Bimru.ru 06:06
Политика
Путин раскритиковал министра науки и высшего образования
Президент РФ Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры, потребовав "навести порядок".
РИА Новости 11:35
Происшествия
В Москве после визита к стоматологу умер подросток
Как сообщает Следственный комитет по Москве, в августе 2019 года в клинике несовершеннолетнему удалили зуб.
Вести.Ru 08:28
Здоровье
О пользе чая для организма мужчин и женщин поведали медики
Медики поведали о том, что чай благодаря флавоноидам полезен для организма мужчин и женщин.
Пишет Омск 11:26
Происшествия
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Российская газета 03:53
Музыка
Maruv получила награду MTV как «лучший российский исполнитель»
ТК Звезда вчера в 07:30
Музыка
Путин прибыл в «Зарядье» на концерт оркестра Мариинского театра
Президент России Владимир Путин приехал на концерт Симфонического оркестра Мариинского театра, проходящий в парке "Зарядье" в Москве.
РЕН ТВ вчера в 14:20
Общество
В Госдуме одобрили законопроект о вытрезвителях
Депутаты Госдумы на пленарном заседании во вторник 5 ноября приняли в первом чтении законопроект о создании в России вытрезвителей.
Комсомольская правда 12:59
Политика
Медведчук считает, что без российского газа Украина будет «заморожена»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук считает, что без прямых поставок российского газа часть Украины фактически будет заморожена.
РЕН ТВ 06:52
Шоу-бизнес
Голый модельер попозировал в обнимку с обнаженной моделью
На фото модель и модельер стоят без одежды и обнимаются. При этом Рустен закрасил интимные части их тел в фоторедакторе.
Lenta.ru 08:20
Армия и оружие
Зеленский решил создать военную полицию
Президент Украины Зеленский потребовал создать военную полицию и до конца года разработать концепцию объединенного реестра ветеранов.
ИА Новороссия 12:45
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
РБК 02:00
Политика
США ужесточили санкции против Венесуэлы
Власти США ввели дополнительные санкции против Венесуэлы. Об этом сегодня, 5 ноября, сообщает федеральное казначейство США.
REGNUM 10:48
Хоккей
Никита Щербак подписал контракт с «Трактором»
Челябинск Сегодня 09:15
Происшествия
Сотрудники петербургской «Ленты» массово отравились в столовой
53 пострадавших работают в центральном офисе ООО «Лента», еще двое — сотрудник пищеблока и его родственник.
Lenta.ru 07:56
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на $22 млрд.
Газета.Ru 10:46
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в подготовке теракта
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин одной из среднеазиатских республик СНГ Т.Б.Онуров по подозрению в подготовке теракта в Москве», — заявил собеседник агентства.
РБК 05:01
Технологии
Дату выхода PC-версии Detroit: Become Human объявят в ближайшее время
Глава французской студии Quantic Dream Дэвид Кейдж (David Cage) у себя в микроблоге пообещал, что анонс даты выхода Detroit: Become Human на PC состоится в самое ближайшее время.
3DNews 04:54
Футбол
Зенит — РБ Лейпциг 0:0 (1-й тайм)
5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпциг».
Sport24.ru 02:55
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признавать сына Оксаны Воеводиной
Стоит отметить, что интернет-пользователи, которые следят за активностью Воеводиной в социальных сетях, не могли не заметить, что ее малыш похож на короля Малайзии, как две капли воды.
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Экономика
Сахарным заводам в России предрекли банкротство
Многие российские сахарные заводы оказались под угрозой банкротства в среднесрочной перспективе из-за падения цен на продукт.
Lenta.ru 12:40
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в ряде регионов
«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем», — цитирует РИА Новости Голикову.
RT на русском 03 ноября в 09:28