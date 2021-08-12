В оставшиеся месяцы года, по прогнозу S&P, столица может потратить около половины этих средств, чтобы поддержать повышенный уровень бюджетных расходов после использования рыночных заимствований, привлеченных в этом году.
В ходе совместного расследования Арабская и Русская службы Би-би-си (ВВС) получили доступ к планшету и нескольким документам, предположительно принадлежавшим наемникам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Ливии.
Депутат Верховной рады, член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин выразил сомнение в том, что украинская власть понимает последствия проводимой политики в отношении России.
МИД Азербайджана заявил, что не комментирует высказывания экс-дипломата Исфандияра Вагабзаде, так как он не представляет внешнеполитическое ведомство республики, он был уволен из-за недочетов в работе пять лет назад.