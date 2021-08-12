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Эксперты S&P пересчитали денежную подушку Москвы

На 1 июля 2021 года накопления Москвы составили 940 миллиардов рублей денежных резервов.
ПРАЙМ
Москва может израсходовать все денежные резервы до конца года.
Национальная служба новостей
Резервы Москвы складываются из собственных средств (около 440 миллиардов рублей) и средств городских бюджетных учреждений (около 500 миллиардов).
Lenta.ru
Экономическая "подушка безопасности" останется только в виде средств бюджетных учреждений.
ПРАЙМ

С чего всё началось

Эксперты S&P пересчитали денежную подушку Москвы
В оставшиеся месяцы года, по прогнозу S&P, столица может потратить около половины этих средств, чтобы поддержать повышенный уровень бюджетных расходов после использования рыночных заимствований, привлеченных в этом году.
РБК23:53

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