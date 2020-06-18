Политика
ВедомостиЭксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
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с чего всё началось
Входящая в Совет Европы Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).РБК12:17
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Поправки в «венецианском зеркале». Эксперт — о предстоящем голосовании
Аргументы и Фактывчера в 13:41
Обращение в Совет Европы как инструмент вмешательства во внутренние дела России
Комсомольская правда01:00
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Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии
В августе 2020 года работавшие в 2019 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере.
Новости Югры 07:52
Политика
Путин написал статью для The National Interest о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
РИА Новости 19:01
Футбол
«Ростов» может получить техническое поражение от «Сочи»
Из-за шести заболевших в составе "Ростова" коронавирусом игроков команда Валерия Карпина может получить техническое поражение от "Сочи".
Газета.Ru 13:17
Общество
Почти 500 медиков умерли от коронавируса в России
Минздрав подсчитал, что с начала эпидемии COVID-19 в стране от инфекции погибло 489 медицинских работников.
Цензуры.Нет 06:15
Политика
Указ о голосовании по Конституции оспорен в Верховном суде
Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий президентский указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, передаёт Интерфакс.
RT на русском вчера в 16:53
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Экономика
В США предсказали крах доллара в следующем году
Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg.
РИА Новости вчера в 01:00
Общество
Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках
Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок».
Регион 64 11:15
Общество
СМИ узнали об уступках Apple в вопросе об установке отечественного ПО
ФАС направила в правительство проект постановления об обязательной предустановке отечественных приложений и программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.
РБК 22:00
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
Evo-rus.com 11:00
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 18:32
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов о разводе с Аленой Гавриловой: «Причину не назову»
Эмин Агаларов впервые рассказал всю правду о внезапном разводе с 32-летней Аленой Гавриловой в YouTube-шоу «Алена, блин».
Дни24 08:52
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС 16:52
Здоровье
Женщина родила близнецов с интервалом в десять лет
Жительница китайской провинции Хубэй родила двух братьев-близнецов с интервалом в десять лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Lenta.ru 13:37
Общество
Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших КОВИД в регионах.
Невские Новости вчера в 17:57
Общество
За сутки 193 человека заболели коронавирусом в Иркутской области
Количество умерших от коронавируса осталось прежним – 24, но за сутки есть четыре летальных случая от иных заболеваний у зараженных COVID-19.
Областная газета (г. Иркутск) 22:11
Энергетика
Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
РИА Новости вчера в 19:01
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Армия и оружие
Украинский волонтер рассказал об успешной «засаде», устроенной бойцами ВСУ в Донбассе
Росбалт 06:12
Игры
Выпуск игры Cyberpunk 2077 вновь перенесли
Известия 22:05
Политика
Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль
Владимир Путин рассказал, что его внуки иногда звонят ему на работу в Кремль.
РБК 07:54
Футбол
Испанский футбол сыграл на проценты
Возобновление первенства вызвало взрывной рост телевизионных рейтингов Возобновление розыгрыша чемпионата Испании по футболу привело к резкому росту интереса к трансляциям матчей с участием испанских команд.
Коммерсантъ 10:44
Футбол
В УЕФА определили формат отборочного турнира чемпионата мира-2022
Исполком УЕФА определил формат отборочного турнира на ЧМ-2022, сообщает пресс-служба организации.
Спорт-Экспресс 06:52
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ вчера в 15:32
Общество
Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом.
RT на русском 05:13