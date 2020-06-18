с чего всё началось

Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии В августе 2020 года работавшие в 2019 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. 13

Футбол «Ростов» может получить техническое поражение от «Сочи» Из-за шести заболевших в составе "Ростова" коронавирусом игроков команда Валерия Карпина может получить техническое поражение от "Сочи".

Политика Указ о голосовании по Конституции оспорен в Верховном суде Верховный суд России зарегистрировал административный иск, оспаривающий президентский указ о проведении 1 июля голосования по поправкам к Конституции, передаёт Интерфакс. 10K

Происшествия Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову. 813

Экономика В США предсказали крах доллара в следующем году Конец эпохи Эпоха непомерных привилегий американского доллара как основной мировой резервной валюты подходит к концу, утверждает старший научный сотрудник Джексоновского института международных отношений, бывший глава азиатского дивизиона инвестбанка Morgan Stanley Стивен Роуч в статье, опубликованной Bloomberg. 273

Общество Жителям Саратовской области разрешат гулять в парках Что касается Саратова, ранее запрет касался посещения городского парка культуры и отдыха имени Горького, парка Победы и «Липок». 25

Общество СМИ узнали об уступках Apple в вопросе об установке отечественного ПО ФАС направила в правительство проект постановления об обязательной предустановке отечественных приложений и программ на смартфоны, компьютеры и Smart TV, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. 2

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 790

Общество Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет. 174

Здоровье Женщина родила близнецов с интервалом в десять лет Жительница китайской провинции Хубэй родила двух братьев-близнецов с интервалом в десять лет. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Общество За сутки 193 человека заболели коронавирусом в Иркутской области Количество умерших от коронавируса осталось прежним – 24, но за сутки есть четыре летальных случая от иных заболеваний у зараженных COVID-19.

Футбол Испанский футбол сыграл на проценты Возобновление первенства вызвало взрывной рост телевизионных рейтингов Возобновление розыгрыша чемпионата Испании по футболу привело к резкому росту интереса к трансляциям матчей с участием испанских команд.

Общество В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни. 5,9K