Политика
ВедомостиЭксперты Совета Европы обеспокоены поправками в Конституцию России
Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.
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с чего всё началось
Входящая в Совет Европы Венецианская комиссия (Европейская комиссия за демократию через право) рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).РБКвчера в 12:17
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Комиссия Совета Европы порекомендовала не принимать одну из поправок в Конституцию
Эхо Москвывчера в 14:00
Поправки в «венецианском зеркале». Эксперт — о предстоящем голосовании
Аргументы и Факты17 июня в 13:41
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Происшествия
Тело убитого студента доставят из Волгограда в Азербайджан
Кривое-зеркало.ру 16 июня в 07:23
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Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Газета.Ru вчера в 16:09
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Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Общество
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Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 17 июня в 14:29
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Врач объяснила, что рак можно определить по запаху пота
Если ощущается необычный запах пота, в организме, вероятно, не все в порядке.
Российская газета 01:42
Экономика
Зарплатная минималка будет не только в виде МРОТ. Еще введут МРЧС
Общенациональным планом действий по восстановлению занятости и доходов населения и росту экономики предусмотрена такая мера, как введение в России минимального размера часовой ставки (МРЧС).
ИА Клерк.Ру вчера в 08:17
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Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости вчера в 04:27
Общество
Названы основные симптомы коронавируса у детей
Русская Планета вчера в 16:03
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Общество
В Краснодарском крае откроются все гостиницы
В 2019 году на курортах Краснодарского края отдохнуло более 15 млн туристов.
Коммерсантъ Краснодар вчера в 04:32
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости 17 июня в 10:47
Технологии
Microsoft принудительно установит майскую Windows 10 версии 2004
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Evo-rus.com вчера в 22:00
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По 4 млн жизней спасают физические нагрузки каждый год
Цензуры.Нет вчера в 12:50
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита газа
Иван Руднев / РИА "Новости" Глава оператора украинской ГТС Сергей Макогон в интервью ресурсу OilPoint заявил, что компания "Газпром" начала разбирать трубы для транзита газа.
РЕН ТВ 16 июня в 11:55
Общество
Расчет больничных и пособий в РФ: изменения с 19 июня и новые правила
Новые правила расчета больничных и ряда других пособий начнут действовать в России.
ФАН вчера в 09:13
Общество
Попова: школьники, скорее всего, вернутся за парты 1 сентября
Москва, 17 июня 2020, 22:11 — REGNUM Российские школьники, скорее всего, смогут возобновить свое обучение в очной форме в новом учебном году, который начнется 1 сентября.
REGNUM 17 июня в 15:11
Наука
Ученые нашли новый способ вернуть молодость организму
Народные новости 17 июня в 11:24
Здоровье
Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса
Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:58
Футбол
«Ротор» получил лицензию для участия в РПЛ
Клуб сможет выступить в РПЛ в следующем сезоне. "Ротор" успешно прошёл лицензирование для участия в Тинькофф РПЛ.
Sport.ru вчера в 15:14
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В России разблокировали Telegram
В России разблокировали Telegram. Сообщение об этом появилось в самом мессенджере.
Брянские новости вчера в 08:06
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Стали известны первые детали сюжета «Чужого 5»
Стал доступен титульный лист черновика сценария с намеками на сюжет.
Киноафиша России вчера в 05:09
Политика
Путин готовит обращение к россиянам на тему поправок в Конституцию
Глава государства планирует разъяснить россиянам смысл поправок в Конституцию РФ.
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В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
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Известия вчера в 06:41
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача
Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
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Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой
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Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах
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На конференции EA Play 2020 анонсировали новую игру студии Юсефа Фареса Hazelight под названием It Takes Two.
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Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа
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