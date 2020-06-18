с чего всё началось

Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) обеспокоена тем, что новая редакция ст. 79 Конституции России расширяет возможности Конституционного суда (КС) объявлять решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров, не подлежащими исполнению в Российской Федерации.

Общество Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 21

Общество Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка. 162

Общество В Краснодарском крае откроются все гостиницы В 2019 году на курортах Краснодарского края отдохнуло более 15 млн туристов. 2

Здоровье Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса. 10

Футбол «Ротор» получил лицензию для участия в РПЛ Клуб сможет выступить в РПЛ в следующем сезоне. "Ротор" успешно прошёл лицензирование для участия в Тинькофф РПЛ.

Общество В России разблокировали Telegram В России разблокировали Telegram. Сообщение об этом появилось в самом мессенджере. 1,1K

Здоровье Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша. 264

Технологии Эксперт рассказал, что нельзя разрешать приложениям на смартфонах Николаев предупредил, что большинству приложений все же нельзя давать доступ к контактам, так как злоумышленники благодаря этому получат также доступ к социальным сетям. 15