Политика

РБКРБКЭксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке

Закон о государственном языке Украины не смог обеспечить баланс между распространением украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств, постановили эксперты Венецианской комиссии Совета Европы. Об этом говорится в пресс-релизе комиссии, поступившем в РБК.
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В СЕ рекомендовали Украине отложить вступление в силу закона о государственном языке

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Эксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке

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Эксперты СЕ призвали Украину подготовить закон о языковых меньшинствах

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Венецианская комиссия призвала Киев пересмотреть закон о госязыке

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Коммерсантъ11:20

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Российская газета11:02

Совет Европы призвал Украину пересмотреть языковую политику

Lenta.ru11:24
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:33, Ашберн
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Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru 11:08
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Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тысяч 130 рублей с 1 января 2020 года.
News.ru вчера в 05:58
Общество

Московский метрополитен объяснил наличие камер в кабинках туалетов

Московский метрополитен после резонанса в соцсетях пояснил, что камеры видеонаблюдения, установленные во всех туалетных комплексах метро, включаются только после выхода посетителя из кабинки, сообщили РИА Новости в пресс-службе метро.
РИА Новости 09:15
Политика

В Совете Европы решили не отказываться от России из-за Крыма

В пятницу Венецианская комиссия Совета Европы сделала заявление, в котором указала на то, что ПАСЕ не обязана отказывать в полномочиях российской делегации из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах.
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Политика

В Кремле рассказали об ожиданиях от «нормандской» встречи в Париже

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, чего в Кремле ждут от саммита "нормандской четверки", который пройдет в Париже.
РИА Новости 06:41
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У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Экспресс газета 05:31
Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Общество

В Москве уволили руководство роддома № 27 после жалоб пациентов

Начальство московского родильного дома № 27 уволено в полном составе после жалоб пациентов, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
РИА Новости 04:21
Политика

МИД Турции объяснил покупку ракетных систем С-400 у России

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара была вынуждена купить российские зенитные ракетные комплексы С-400, так как союзники по НАТО не хотели продавать Турции аналогичное вооружение.
РБК 09:44
Общество

Самые популярные у россиян в 2019 году породы собак назвали кинологи

UfacityNews.ru 05:20
Космос

Корабль «Прогресс МС-13» будет запущен с Байконура к МКС

Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-13" будет запущена к Международной космической станции в пятницу в 12:34 мск с 31-й площадки космодрома Байконур.
ТАСС вчера в 16:07
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Латвийский композитор Раймонд Паулс заявил, что российская публика показалась ему навязчивой.
Газета.Ru 01:16
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Футбол

Зенит — Динамо 1:0 (1-й тайм)

Lenta.ru 10:32
Музыка

Максим Фадеев представил первых артистов после перезапуска лейбла

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором представил первый проект после "обнуления" лейбла Malfa.
РИА Новости 08:47
Армия и оружие

В ДНР за неделю четыре человека погибли от обстрелов со стороны ВСУ

Четыре человека погибли, один ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
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Хоккей

«Йокерит» на выезде переиграл «Сибирь»

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Кино

Журнал «КиноРепортер» вручил премию «Событие года»

ТАСС вчера в 06:26
Политика

Лавров прокомментировал данные о «российских наемниках» в Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров назвал слухами информацию о том, что "российские наемники" присутствуют в Ливии.
РИА Новости 10:55
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На МКС появится отель для роботов

Первыми постояльцами отеля станут два робота класса Robotic External Leak Locator (RELL).
Хайтек+ 04 декабря в 05:51
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Происшествия

По делу об убийстве главы ингушского центра «Э» задержали членов банды

Силовики пресекли деятельность преступной группы, которую подозревают в причастности к убийству начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 05:30
Происшествия

В оккупированном Артемовске двое подростков до смерти забили пособника ВСУ

Умер избитый вечером 29 ноября подростками известный на Украине пособник ВСУ, так называемый «волонтер АТО» Мирошниченко.
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Энергетика

В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
RT на русском 11:24
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Происшествия

Юрий Чайка отстранил от работы свердловского зампрокурора

ФедералПресс 05:25
Политика

На Украине начали готовить марш на Крым

Запрещенная в России организация «Меджлис крымскотатарского народа» намерена организовать марш на Крым.
Lenta.ru 10:59
Общество

Умер отравившийся «Кротом» преподаватель МГУ

Умер заслуженный преподаватель МГУ, математик Олег Ивашев-Мусатов, который отравился средством для прочистки труб "Крот".
РИА Новости 09:23
Шоу-бизнес

Бородина объяснила, почему блогера выгнали из ее салона красоты в Москве

Телеведущая и владелица сети салонов красоты в Москве Ксения Бородина прокомментировала скандал после видеообращения одной из недовольных клиенток.
Вечерняя Москва вчера в 05:35
Политика

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
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