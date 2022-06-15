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Эксперты TAdviser назвали 10-процентное снижение оптимистичным сценарием для ИТ в России

Объем российского IT-рынка по итогам 2022 года может снизиться на 10% по сравнению с показателем прошлого года, следует из подготовленного аналитиками TAdviser к рейтингу 100 крупнейших компаний отрасли оптимистичного сценария, с которым ознакомился
 РБК.
Forbes
Предполагается, что в рамках оптимистичного сценария выручка системных интеграторов практически не изменится, а у ИТ-дистрибьторов частично снизится, в рамках пессимистичного — ожидается существенное падение доходов и тех и других.
РБК
Пессимистичный сценарий развития рынка, по мнению аналитиков, предполагает снижение более чем на 20%.
FreeNews-Volga
После начала военной спецоперации участники топ-100 российских IT-компаний приостановили деятельность в России.
АБН

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К концу года IT-рынок в России может упасть на 20%
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Эксперты TAdviser назвали 10-процентное снижение оптимистичным сценарием для ИТ в России
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