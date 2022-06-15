Объем российского IT-рынка по итогам 2022 года может снизиться на 10% по сравнению с показателем прошлого года, следует из подготовленного аналитиками TAdviser к рейтингу 100 крупнейших компаний отрасли оптимистичного сценария, с которым ознакомился
Предполагается, что в рамках оптимистичного сценария выручка системных интеграторов практически не изменится, а у ИТ-дистрибьторов частично снизится, в рамках пессимистичного — ожидается существенное падение доходов и тех и других.
В городе Золочев (Львовская область) крылатыми ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов к оружию, переданному Украине странами НАТО, в том числе к американским 155-мм гаубицам M777, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Канцлер Германии Олаф Шольц в своё время отклонил предложение министра экономики Роберта Хабека полностью национализировать компанию Gazprom Germania Gmbh, чтобы не провоцировать противостояние с Россией и избежать проблем в газовой сфере, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Россия поставит точку в спецоперации на Украине там, где это будет нужно Москве, будет намертво стоять на своих позициях, а если Владимир Зеленский не готов к переговорам, то это его право, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.